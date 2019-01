La Secció Desena de l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació per suposades irregularitats en el trasplantament de fetge en 2012 a l'actual secretari tècnic del FC Barcelona i exjugador, Eric Abidal, ha informat aquest dimecres en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Així, s'hauran reobrir les diligències del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona per la presumpta compra il·legal d'un fetge per part del llavors president del FC Barcelona, Sandro Rosell.





Aquest jutjat havia ordenat el sobreseïment de la causa l'1 d'octubre de 2018 en considerar que faltaven "indicis bastants, tractant-se en tot cas de meres conjectures i sospites" els arguments esgrimits per a reobrir-lo.





L'Audiència estima el recurs presentat per la Fiscalia i per l'Advocacia de l'Estat contra la interlocutòria d'arxiu dictat pel jutjat i acorda la reobertura per practicar les diligències sol·licitades per la Fiscalia, com que declari com a testimoni el donant.





La justícia francesa va rebutjar una comissió rogatòria en entendre que el suposat donant no podia ser citat en qualitat d'investigat perquè la seva legislació no castiga al donant viu, segons constata l'Audiència, "però res impedeix la seva declaració en qualitat de testimoni, així com que el mateix voluntàriament pugui sotmetre's a un reconeixement forense".





Assenyala, a més, que no consta en l'expedient clínic tramitat en Hospital Barnaclinic - Grup Hospital Clínic de Barcelona "cap document d'identitat del donant, ni permís de residència d'aquest".





L'Audiència recorda que en les converses telefòniques intervingudes a Sandro Rosell, per les quals es va demanar reobrir la recerca del cas, s'al·ludia a la compra il·legal d'un fetge, i que l'interlocutor, que no ha estat identificat, tenia un telèfon propietat del club esportiu.





RECURSOS





La Fiscalia havia recorregut la decisió del Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona de mantenir l'arxivament de la causa i va demanar que se cités com a testimoni al donant de l'òrgan per mitjà de comissió rogatòria.





També volia que la jutge encarregada del Registre Civil de Barcelona aclarís "a què es deuen les discrepàncies observades entre les diferents actes de consentiment obrants en l'expedient" de l'extracció d'òrgans.





Per part seva, l'Advocacia de l'Estat també va recórrer en considerar "incompleta" la instrucció al no haver interrogat al donant, en qualitat de testimoni, i dels interlocutors de la conversa que va donar origen a les presents diligències, intervinguda a Sandro Rosell.





Abidal va ser diagnosticat amb un càncer de fetge en 2011, però després de ser intervingut va poder continuar amb la seva activitat esportiva abans que una recaiguda en 2012 l'obligués a sotmetre's amb urgència a un trasplantament de l'òrgan.