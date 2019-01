La nit del dimarts de l'NBA ha deixat poca participació dels jugadors espanyols, i entre el pivot Pau Gasol (San Antonio Spurs), el base José Manuel Calderón (Detroit Pistons) i l'aler Alex Abrines (Oklahoma City Thunder) han sumat una mica més d'una desena de minuts.





El veterà jugador de Sant Boi només ha gaudit de tres minuts per anotar un tir lliure en l'ajustat triomf dels Spurs per 126-124 davant dels Phoenix Suns, el tercer consecutiu de la franquícia texana que s'aferma en els llocs de play-off de la Conferència Oest.





Rudy Gay ha sigut l'heroi local en anotar sobre la botzina la canastra del triomf que ha suposat el novè revés seguit dels d'Arizona, que no han pogut aprofitar el gran partit de Devin Booker, autor de 38 punts. LaMarcus Aldridge, amb 29 punts i 14 rebots, ha estat el millor dels Spurs.





També ha guanyat l'equip d'Alex Abrines, que ha tornat a l'acció després de diversos partits fora i que ha disposat de sis minuts per anotar un triple en la victòria dels Okhlahoma City Thunder per 117-126 amb 'triple-doble' de Russell Westbrook (23, 14 i 14) i 37 punts de Paul George.





Per la seva banda, el base extremeny José Manuel Calderón no ha pogut sumar la victòria amb els Detroit Pistons, després de perdre a casa amb els líders de la Conferència Est, els Milwaukee Bucks, per 105-115. El de Villanueva de la Serena ha jugat tres minuts i no ha aportat res en una estadística on han sobresortit el seu company Blake Griffin (18 punts, 9 assistències i 7 rebots) i el visitant Giannis Antetokounmpo (21 punts, 11 assistències i 8 rebots).