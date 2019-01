L'excap de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat Ricard Calvo va signar contractes i informes favorables a adjudicacions a fundacions amb les que tenia relació laboral anterior --en una estava d'excedència--, ha explicat la diputada del PSC al Parlament Beatriz Silva.





La socialista ha assenyalat que aquestes contractacions contradiuen a l'exconsellera Dolors Bassa, que va assegurar que Calvo no havia estat en cap taula de licitació, i segons ha publicat 'El Periódico' beneficien a les entitats Fundació Acció Social Infància (Fassi), Fundació Resilis i Fundació Gentis -vinculades a Plataforma Educativa, de la qual Calvo va ser gerent i a la qual va tornar mesos després de dimitir--, i alguns contractes superen el milió.





Silva va requerir a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies expedients referents a adjudicacions d'atenció a menors durant el mandat de Calvo, i ha tingut accés a una vintena, en els quals s'ha comprovat que figura la seva signatura en l'adjudicació o, quan són de més quantia i ha de signar la consellera, molts "tràmits previs estan signats per ell", segons reflecteix un document.





En una comissió parlamentària aquest dimecres, el PSC i Cs han demanat la compareixença de Calvo --ja li va ser requerit en 2017 però no va acudir per una indisposición--, mentre que els socialistes també han reclamat que comparegui sobre aquest assumpte en seu parlamentària el actual conseller, Chakir el Homrani.





Aquestes presumptes irregularitats van sortir a la llum arran d'una investigació de CGT, que va presentar una denúncia al costat de la CUP i va assegurar a la premsa que el llavors director de la Dgaia havia adjudicat diversos contractes per uns 98 milions a aquestes entitats.





INVESTIGACIÓ EN 2017





El sindicat va demanar auditories davant "pràctiques empresarials" i fets com que Fassi pagava lloguers de pisos de prop de 5.000 euros mensuals, quintuplicant el preu de mercat, a Casa Equipaments, una societat limitada que segons CGT estava participada al 60% per la fundació.





Actualment, el jutjat d'instrucció 24 de Barcelona té diligències obertes per presumptes irregularitats en de lloguers de pisos durant la gestió de Calvo de la Dgaia, segons fonts judicials, que han afegit que encara no s'ha citat a declarar l'excap de la Dgaia.





A través d'un portaveu, Calvo ha afirmat aquest dimecres: "Espero que si cal aclarir algun aspecte d'aquest període --en referència a quan va dirigir la Dgaia, entre 2016 i 2017--, es pugui fer el més aviat possible, per poder donar les explicacions que calgui i així resoldre definitivament aquesta presumpta situació".





Ha recordat que aquests fets es troben en procés d'anàlisi per part d'alguns organismes: "Confio que quedarà totalment resolt un cop analitzades les dades", sobre els quals assegura que no són nous, i ha assegurat que, per la seva banda, continuarà treballant per millorar l'atenció a les persones, especialment la infància en risc, en declaracions.





SEGONS LA CONSELLERIA





Fonts de la Conselleria consultades han recordat que Calvo va dimitir i no ocupa cap càrrec en el departament des d'agost de 2017, i han reiterat que col·laboren perquè la investigació dels fets aconsegueixi els seus objectius de transparència: "I si es detecta qualsevol tipus d'irregularitat actuarem en conseqüència".





S'han remès a les investigacions que estan actualment en curs en la Justícia, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i el Protectorat de Fundacions de la Generalitat: "No podem fer cap judici sobre la qüestió perquè el procediment encara està obert".





La Conselleria va iniciar expedients d'informació reservada però es van suspendre per l'inici d'actuacions judicials, com preveu la llei: "Des del primer moment, el nostre departament ha facilitat tota la informació que ens ha estat sol·licitada", ha afirmat.





En un informe del 16 de gener, la Sindicatura de Comptes va detectar que en el càlcul de les quanties atorgades en subvencions a entitats en 2016, la Dgaia "va introduir criteris que no estaven previstos o eren contraris als previstos en les Bases de la convocatòria" .





També va detectar "criteris de càlcul que no eren directament proporcionals a la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds", contràriament al que indicava la convocatòria, segons l'informe, signat pel síndic major, Jaume Amat.