Mor l'home que presumptament va matar una dona a Reus

L'home que presumptament ha matat a una dona aquest dimecres en un pis al carrer Argentera de Reus (Tarragona) i després s'ha precipitat al buit ha mort a l'hospital, han informat fonts policials.





La policia investiguen el vincle que mantenien la víctima i el presumpte agressor, després que a les 14 hores els Mossos rebessin l'avís que un home s'havia precipitat al buit al carrer Argentera.





Segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona ha obert una investigació per la mort de la dona.









Diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) s'han desplaçat fins allà i han localitzat l'home ferit, que ha estat evacuat a un centre hospitalari.





Quan una patrulla dels Mossos ha pujat fins al pis d'on havia caigut l'home per realitzar comprovacions, ha localitzat el cadàver de la dona, i de moment les causes de la mort no han transcendit.