Les persones que mengen de forma ràpida augmenten el risc de presentar alt nivell de triglicèrids en sang, segons ha demostrat un grup d'investigadors del CIBEROBN i de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).





En el seu estudi, publicat a la revista científica 'Nutrients', van valorar la relació entre la velocitat d'ingesta en els àpats principals i el risc de patir hipertrigliceridèmia. Van observar que, a major rapidesa a l'hora de dinar, major era el risc de presentar aquesta alteració, considerada un factor de risc cardiovascular.





A la feina, desenvolupat en el marc de l'estudi 'PREDIMED' (Prevenció amb Dieta Mediterrània), es van involucrar 792 voluntaris reclutats a través dels Centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut de les comarques de Tarragona. Els participants van completar un qüestionari de conducta alimentària, en què havien de respondre a preguntes que feien referència a la percepció que tenien respecte a la velocitat amb què menjaven durant els àpats principals (dinar i sopar).





A partir de les dades recopilades, es van classificar en diferents categories d'ingestió: lenta, mitjana i ràpida. La mitjana de temps estimat pels participants per definir quan menjaven ràpidament va ser de 18 minuts. De tots els participants en l'estudi, un 22,9 per cent (181) tenia ingestió lenta; un 31,6 per cent (251) ingestió mitjana i un 45,5 per cent (360) ràpida.





Considerant aquestes dades i els resultats d'una prova estadística, els investigadors van comparar la prevalença de hipertrigliceridèmia en els participants de les categories ràpida i mitja respecte als que es trobaven en la categoria d'ingestió lenta, i van observar que aquells que pertanyien al grup d'ingestió ràpida tenien un 59 per cent de risc de presentar triglicèrids elevats en sang, el que es considera un factor de risc cardiovascular.





Segons els investigadors, menjar de forma ràpida retarda la sensació de sacietat, per la qual cosa les persones continuen menjant tot i haver cobert les seves necessitats energètiques i nutricionals. A més, la ingesta d'una gran quantitat d'energia durant un període curt afavoriria pics més sostinguts en la glucosa plasmàtica i insulina, el que al seu torn pot induir un estat que estimularia la producció de greixos al fetge i, per tant, un augment dels nivells de triglicèrids en plasma.