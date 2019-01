Almenys cinc persones han mort en les últimes hores en circumstàncies o incidents vinculats a l'onada de fred que afecta l'Oest Mitjà nord-americà i que en alguns casos s'han desplomat els termòmetres fins als 40 graus sota zero, per la qual cosa les autoritats han instat la ciutadania a extremar la precaució.





El Servei Nacional de Meteorologia ha descrit el vòrtex polar que afecta principalment Michigan, Indiana, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Illinois, Ohio, Minesota, Wisconsin i Nebraska com "una de les entrades d'aire àrtic més fredes de la història recent" dels Estats Units.





El fred i el vent mantenen aquest dimecres els termòmetres en temperatures negatives per uns 75 milions de nord-americans, si bé els experts calculen que el temporal es farà notar en el 85 per cent del territori nacional, la qual cosa implica una població d'uns 230 milions de persones, informa la cadena de televisió NBC News.





Més de 2.700 vols van ser cancellats entre el dimarts i el dimecres a aeroports dels Estats Units, entre ells més de 1.500 només als aeròdroms de Chicago, segons el portal Flightaware.com. La capital d'Illinois està batent rècords de temperatura aquests dies i s'estima que el dijous al matí pugui arribar fins als 27 graus sota zero, amb temperatures diürnes d'uns 15 graus sota zero.





El president dels Estats Units, Donald Trump, es va referir el dimarts a aquesta onada polar a Twitter no només per advertir de les baixes temperatures, sinó també per plantejar la seva particular visió sobre el canvi climàtic. "On està l'escalfament global? Torna per favor, et necessitem", va afirmar l'inquilí de la Casa Blanca.





Els mitjans locals han confirmat cinc defuncions atribuïbles al temporal a Illinois, Wisconsin, Iowa i Nebraska.