Després d'una primera reacció tèbia, el Govern espanyol vol recuperar el lideratge europeu en la posició de confrontació enfront del règim de Maduro. El ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, Josep Borrell, ha avisat aquest dimecres que "l'única sortida" a la crisi institucional creada a Veneçuela després del jurament de Joan Guaidó com a president passa per la convocatòria d'unes noves eleccions presidencials.





"L'única sortida, des de la política, a l'aguda crisi que travessa Veneçuela ha de ser la convocatòria d'unes noves eleccions presidencials que puguin dur-se a terme amb les degudes garanties i supervisió de la comunitat internacional", ha assegurat Borrell durant la seva compareixença al Congrés.





El ministre ha defensat que a aquests comicis han de poder presentar-se "en igualtat de condicions" els partits de l'oposició i els seus respectius líders i que aquest procés ha d'estar supervisat per un Consell Nacional Electoral amb una composició equilibrada.





Aquestes paraules arriben després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, acusés Maduro de ser un "tirà" durant la trobada de la Internacional Socialista celebrat el passat dimarts a Santo Domingo (República Dominicana).





"Som socialistes perquè defensem la llibertat. Qui respon amb bales i presons a les ànsies de llibertat i democràcia no és un socialista, és un tirà. Els veneçolans han de sentir l'alè de la Internacional Socialista. I els nicaragüencs també", ha assegurat Sánchez. El president es va reunir després del seu discurs amb membres de l'oposició veneçolana, que després de la xerrada van agrair a Sánchez el seu suport.





"El president Sánchez està compromès emocional i espiritualment amb la lluita veneçolana", va assegurar Carlos Valero, diputat pel partit veneçolà Un Tiempo Nuevo.





ESPANYA VA "MÉS LLUNY" QUE LA UE





"Anem més lluny que el text de l'acord ratificat pels Estats membres de la UE i que servirà de base per a la discussió del proper Consell d'Afers Exteriors" que tindrà lloc aquest dijous a Bucarest, ha dit.





El ministre ha volgut deixar clar que el Govern espanyol no farà "seguidisme de ningú" en relació amb la crisi veneçolana --"treballem al nostre ritme", ha dit-- i que no comparteix la posició dels Estats Units que "totes les solucions estan damunt de la taula", ja que Espanya rebutja qualsevol "solució militar" o que procedeixi de l'"exterior".





EL PP LI SEMBLA INSUFICIENT





No obstant això, aquest canvi en el to no ha convençut el principal partit de l'oposició. El PP ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de passar d'un "suport clar a la democràcia" a Veneçuela a adoptar una posició "tèbia".





"Han abandonat les seves posicions de suport clar a la democràcia que tenien abans d'entrar al Govern", ha afirmat en la Comissió d'Exteriors del Congrés el portaveu del ram del PP, José Ramón García Hernández. El portaveu popular ha acusat de "tebiesa" a l'executiu de Pedro Sánchez per no haver reconegut immediatament a Guaidó, actual president de l'Assemblea Nacional, i haver optat en canvi per donar vuit dies de termini a Maduro perquè convoqui eleccions presidencials.