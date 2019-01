Tres milions d'euros per assistir als espanyols de Veneçuela

El Ministeri de Treball i Migracions ultima un Reial decret per enviar tres milions d'euros als espanyols que viuen a Veneçuela i que necessiten assistència mèdica i atenció especial.









Enmig de la crisi política i econòmica que viu el país llatinoamericà, l'executiu espanyol preveu col·laborar amb les persones més dependents.





El Govern de Pedro Sánchez ja ha començat a tramitar per la via d'urgència ajudes per a assistència dels espanyols que hi resideixen.





Fonts coneixedores d'aquesta iniciativa informen que les ajudes arribaran al llarg de 2019 i no es descarta que hi hagi una subvenció a l'entitat Fundació Espanya Salut (FES) per al desenvolupament de programes d'atenció sanitària.





El Reial Decret que es prepara destacaria el caràcter excepcional i específic del moment que es viu ara a Veneçuela.





Les persones objecte d'aquest Reial decret serien sobretot embarassades, nounats i lactants fins a dotze mesos, així com nens de fins a dotze anys i pacients oncològics, a més de portar medicaments.