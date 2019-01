El sector de la discapacitat surt al carrer per defensar 9.000 llocs de treball

El sector de la discapacitat surt al carrer per defensar la sostenibilitat dels Centres Especials de Treball (CET) i protegir així els més de 9.000 llocs de treball que genera per a persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials.









Segons explica l'Associació Empresarial d'Economia Social Dincat (AEES Dincat) aquesta situació fa que des d'aquest dijous iniciïn una sèrie de mobilitzacions per tal de defensar la bona marxa del sector.





Aquestes protestes s'emmarquen en les reivindicacions que des de fa setmanes les entitats socials reclamen, sobretot per la necessitat de trobar finançament per als CET.





En aquest sentit, Dincat sosté que si bé la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) és una bona notícia per al conjunt dels treballadors, però alhora "la seva aplicació en el context actual de debilitat dels CET és inassumible i posa en risc el manteniment de milers de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual".





Per Dincat, és insuficient la mesura anunciada per la Secretaria d'Estat d'Ocupació d'aportar 100 milions d'euros més a repartir entre les comunitats autònomes sempre que s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





"La discapacitat hauria d'estar al marge de qualsevol debat polític i la seva viabilitat no hauria d'estar supeditada a l'aprovació o no dels pressupostos. Si el Govern va aprovar el nou SMI sense tenir aprovats els pressupostos, s'hauria de responsabilitzar també de dotar els fons necessaris als CET per poder aplicar-independentment de si hi ha o no pressupostos", afegeix Dincat.





La Generalitat també s'ha compromès a destinar 42,5 milions d'euros, fet que suposa un increment del 7,5 per cent més que fa un any, però el sector afirma que encara faltarien un mínim de 5,7 milions d'euros de fons propis.