Malú va haver de retardar un mes l'inici l'octubre passat del seu Oxigen Tour a causa d'un "accident a l'escenari durant els assajos generals de la gira".





Inicialment va evitar passar pel quiròfan i va poder fer els concerts gràcies a molta feina de rehabilitació i fisioteràpia diària, un tractament dur i difícil.





Però la madrilenya finalment haurà d'operar-: "Com molts sabeu, durant els assajos d'aquesta última gira vaig patir una caiguda que em va generar un trencament de lligaments del turmell dret".





"Aquesta lesió requeria cirurgia, però existia una alternativa conservadora a la qual em podia aferrar amb molta feina i sense dubtar-ho la vaig agafar", explica en un comunicat.





En aquesta línia, remarca que va lluitar i treballar "duríssim" per pujar a l'escenari i oferir "el xou que durant temps havia preparat amb infinites ganes, lliurament, passió, emoció i il·lusió".





I encara afegeix: "Vaig aconseguir amb molt d'esforç ser-hi i donar-vos tot de mi. Ni vosaltres ni el xou mereixíeu menys. A dia d'avui, em veig obligada a explicar-vos que finalment m'he d'operar".





"Sento en l'ànima no poder seguir compartint amb vosaltres aquesta gira que tants moments meravellosos ens ha donat, però això és una cosa que no està a les meves mans, no depèn de mi", destaca.





Per acabar, llança un missatge d'amor als seus fans i avança que va a "seguir lluitant i treballant dur" per recuperar-se "bé i tornar amb més força que mai". "Vaig a per totes, la meva gent!", Remata.





DEVOLUCIÓ DE LES ENTRADES





Malú va tancar al desembre la primera fase d'Oxigen Tour amb dos concerts al WiZink Center de Madrid, penjant en tots dos el cartell de 'no hi ha entrades'.





Ciutat de Mèxic (Mèxic), Santiago de Xile (Xile), Córdoba (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Les Palmes de Gran Canària, Tenerife, Alacant, Sevilla, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella (Starlite Festival), Mèrida i Còrdova eren les següents parades d'Oxigen Tour.





La devolució de les entrades dels espectacles de Malú a Sevilla i Còrdova es realitzarà mitjançant el sistema utilitzat per a la compra de les mateixes a partir del 4 de febrer. Les adquirides en línia seran retornades automàticament. Per a les adquirides en botigues o per telèfon es podrà sol·licitar la devolució de l'import de l'entrada en aquest mateix punt de venda a partir del 4 de febrer.





Per a la devolució d'entrades dels concerts de Malú a Gran Canària, Tenerife, Alacant, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella i Mèrida, els compradors hauran de posar-se en contacte amb el punt de venda on van adquirir les entrades.