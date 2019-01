Estudiants universitaris i membres de la comunitat universitària impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per reclamar una rebaixa efectiva del 30% de les taxes universitàries a Catalunya.





En roda de premsa a la Universitat de Barcelona (UB), els portaveus de la ILP, Aida Sanuy i Oriol Sales, han explicat que la iniciativa demana una modificació de la Llei d'Universitats de Catalunya en l'article corresponent al finançament universitària perquè es pugui "materialitzar" la rebaixa.





Han assenyalat que s'ha optat per una ILP perquè és un "bon mecanisme per socialitzar" les dificultats i fer front als preus universitaris i que el seu debat no quedi entre les parets de les institucions acadèmiques, i també després d'observar que no s'ha fet efectiva la moció aprovada en 2016 al Parlament en aquest sentit.





Sanuy ha retret que les taxes catalanes són les més cares de l'Estat després de l'increment el 2012, i ha sostingut que amb la mobilització per recollir les 50.000 firmes necessàries perquè la ILP prosperi també volen que els grups parlamentaris es posicionin.





Ha dit que la ILP és un objectiu de mínims, ja que no entren en altres problemes que té la universitat pública catalana com la precarització de part del professorat, la privatització d'estudis, i que volen revertir la tendència de pèrdua d'alumnes de les universitats catalans, que ha xifrat en 10.000 des de l'augment de les taxes.





Sales ha explicat que preveuen iniciar la recollida de signatures de la ILP el 14 de febrer --una vegada al Parlament la habilite-- en un acte de presentació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el qual comptaran amb presència de la rectora, representants polítics --de ERC, comuns i ERC-- i educatius.





El portaveu s'ha mostrat optimista sobre arribar a les 50.000 signatures, i ha recordat que una sobre educació va recollir 96.000, i que els grups parlamentaris facin possible el seu tràmit, recordant que els partits portaven mesures de reducció de taxes en els seus programes i que ara els traslladaran les seves propostes.





Sobre si la reducció del 30% ha de ser gradual o immediata, Sales ha explicat que és una qüestió que es pot modificar en el tràmit d'esmenes, però que vol que la Generalitat es vegi obligada a rebaixar-dins de la forquilla estatal.





SUPORTS





Ha explicat que compten amb el suport del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) --pròxim a la CUP--, l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), assemblees de facultat, UstecStes i CGT, així com del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes i de l'Associació Catalana de les Universitats Públiques (ACUP).





En la presentació de la ILP han estat presents els rectors de la UB, Joan Elias; de la UAB, Margarita Arboix; de la Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres, i de la de Girona (UdG), Quim Salvi.





GENERALITAT





Fonts de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat han assegurat que l'equitat en l'accés a la universitat serà un dels temes que abordarà el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.





Han explicat que el Pacte --presentat públicament aquest dijous-- comptarà amb estudiants, rectors i sindicats, on s'està obert per abordar aquest i altres temes de l'àmbit universitari.