Uns 400 tècnics de transport sanitari de Catalunya --segons xifres de la Guàrdia Urbana-- s'han manifestat el matí d'aquest dijous davant la Conselleria de Salut de la Generalitat per criticar la caiguda que veuen en la qualitat i l'eficàcia del servei i de les condicions laborals en els últims anys, i han plantejat la possibilitat de realitzar una vaga.





Convocats pel col·lectiu Tècnics en Lluita --que uneix professionals de transport urgent i no urgent--, la protesta s'ha iniciat davant el departament d'Alba Vergés, a la Travessera de les Corts de Barcelona, on han lliurat un manifest, i es s'han desplaçat cap a l'avinguda Diagonal, que han tallat durant una hora, entre les 12.40 i les 13.40 hores.





Els professionals han criticat l'envelliment de la flota de vehicles, amb ambulàncies en què el fum del motor entra a la cabina assistencial i la de conducció, així com la mala planificació que veuen en el transport col·lectiu, que provoca massificació i esperes, ha explicat l'agrupació en un comunicat.





També han alertat de contractacions precàries, pèrdua de poder adquisitiu des de 2010, amb retallades que han patit per part d'empreses subcontractades i que no els han pujat el sou com als funcionaris, així com que no es remuneri la formació i no es respectin els descansos reglats, asseguren.





Els sindicats del sector i la patronal Acea negocien actualment un nou conveni per als treballadors del sector sanitari, però asseguren que la patronal vol "una negociació a la baixa" fent desaparèixer dietes i el plus de nocturnitat i més retallades, ha afirmat Tècnics en Lluita.





MOCIÓ DEL PARTAMENT





Davant d'aquesta situació, han reclamat equiparar les condicions dels treballadors subcontractats --el 90% - amb els del Servei d'Emergècnies Mèdiques (SEM), i "que s'iniciï el més aviat possible el procés de desprivatització del sector, passant al transport sanitari de gestió, titularitat i provisió pública", en la línia d'una moció del Parlament de 2014.





També demanen a les administracions que intercedeixin en la negociació del conveni col·lectiu, que regeix les condicions de més de 5.000 professionals "sota la voluntat d'empreses de capital risc"; que instin a les adjudicatàries a complir les bases i que s'investigui l'últim concurs, que creuen que no va ser prou clar.





En el manifest, lliurat a responsables de la Conselleria, han informat que si no es desencalla la negociació del conveni i la moció del parlament, estan "disposats a iniciar una vaga en el sector sense precedents, ja que el col·lectiu Tècnics en Lluita ha aconseguit una cohesió i unió de treballadors que cap sindicat havia aconseguit", després organitzar-se en assemblees.