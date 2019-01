El jutge del cas de Pablo Ibar, a qui un jurat de Florida va tornar a declarar el passat dia 19 culpable de l'assassinat de tres persones el 1994, ha acordat apartar el jurat que es va retractar del veredicte, segons ha informat Andrés Krakenberger, portaveu de l'Associació contra la Pena de Mort Pablo Ibar.





Aquesta decisió suposa un dur revés per a Pablo Ibar, ja que allunya la possibilitat que, en la segona part del judici es dictamini sentència de cadena perpètua, en lloc d'imposar-li pena de mort.





El magistrat Dennis Bayley ha pres aquesta decisió, atenent així a la petició de la Fiscalia, després d'una visteta en què el membre del jurat, de cognom Collins, ha admès ser l'autor d'unes publicacions en les que assegurava haver rebut pressions, tot i que ha negat haver estat "contaminat" per informació exterior.





En concret, el jutge del Tribunal de Broward County li ha pres declaració en relació amb unes publicacions al web 'reddit.com' signats sota pseudònim --'wickerstar' i 'humanehero'-- en què el seu autor lamenta haver-se vist obligat a recolzar un veredicte baix "pressions increïbles" i "bullying no intencionat" en un "cas de molta gravetat" i preguntava què fer al respecte.





La defensa de l'espanyol ha defensat que el jurat romangués al tribunal popular, en no haver compartit ni rebut informació concreta sobre el cas. A més, ha sol·licitat que s'eliminés completament el compte en l'esmentada web per evitar que ningú contacti amb el jurat i evitar així que se li contamini amb informació sobre el cas, el que automàticament li desqualificaria, segons les normes de selecció de membres del jurat per romandre en el mateix.





Per la seva banda, la Fiscalia ha reclamat la retirada d'aquest jurat, que presumiblement podria haver donat suport a una sentència de cadena perpètua en aquest cas.





Aquest membre del jurat es va posar en contacte amb el magistrat fa una setmana per informar-lo que es penedia d'haver donat suport a la declaració de culpabilitat --els 12 membres del jurat van acordar per unanimitat aquesta decisió--, encara que en un primer moment el jutge va desestimar la petició per prendre-li declaració.





No obstant això, dies després el magistrat Dennis Bayley va atendre la petició de la Fiscalia i va ordenar una visteta durant la qual el jurat ha respost únicament a les preguntes del jutge.





EL LLARG CAS DE PABLO IBAR





Pablo Ibar, de 46 anys d'edat i d'origen basc, és fill de Cándido Ibar Aspiazu, pilotari que va emigrar als Estats Units, i nebot del mort boxejador José Manuel Ibar, 'Urtain'. El 28 d'agost de 2000, la justícia nord-americana el va condemnar a pena de mort com a autor, al costat del seu amic Seth Peñalver, de l'assassinat el 26 de juny de 1994 de Casimir Sucharski, propietari d'un local nocturn, i de dues ballarines que actuaven al seu local, Sharon Anderson i Marie Rogers.





En 2016 es va anul·lar la pena, en no haver-se dictat per unanimitat del tribunal popular, i es va ordenar repetir el judici. Dins de la nova vista oral, dissabte passat el jurat va declarar a Ibar, de nou --aquesta vegada per unanimitat, tal com requereix la llei--, culpable del triple assassinat.





Després del veredicte de culpabilitat del nou jurat, en la segona part del judici, que se celebrarà a partir del proper 25 de febrer i que s'espera que es perllongui aproximadament durant una setmana o deu dies, es donarà a conèixer la sentència.