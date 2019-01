El ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha aclarit aquest dijous que, "naturalment", el Govern de Pedro Sánchez reconeixerà el dilluns a Juan Guaidó com a mandatari interí de Veneçuela, si l'executiu de Nicolás Maduro no convoca eleccions a el termini de vuit dies que li van donar Espanya i altres països de la UE per fer-ho.





En ser preguntat des de Bucarest, on assisteix a una reunió informal de ministres d'Exteriors de la UE, sobre si Espanya reconeixerà Guaidó com a president encarregat dilluns, un cop esgotat el termini de vuit dies, que expira el diumenge, Borrell ha contestat que "naturalment".





"El president ho va dir clarament. Quan es compleixi el termini donat pel president, naturalment ell i els altres països que ho han dit ho van a fer", ha explicat, i alhora ha admès que "se segueix construint per construir un consens major".





França, Alemanya i el Regne Unit es van sumar a l'ultimàtum de vuit dies d'Espanya, igual que Bèlgica, Polònia. La Unió Europea, per la seva banda, es va limitar a indicar que reconeixeria a Guaidó si Maduro no convocava eleccions "en els pròxims dies".