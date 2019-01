'Espanya Global' és la nova denominació de 'Marca Espanya', la iniciativa de l'anterior Govern de Mariano Rajoy per difondre a l'exterior una imatge positiva del nostre país i contrarestar la propaganda del separatisme.





El vídeo promou la imatge d'una Espanya amb una democràcia consolidada i un sistema de llibertats plenament homologable amb la resta de països del nostre entorn. Per a això citen el Democracy Index de The Economist o el Freedom House, que any rere any celebren la bona salut democràtica espanyola.





Aquest és el vídeo que ha realitzat el creatiu Manu Cavanilles per a 'Espanya Global' i en el qual participen personalitats com la presidenta del Banc Santander, Ana Botín; el muntanyenc i presentador, Jesús Calleja; la directora de cinema, Isabel Coixet; o el cuiner José Andrés.