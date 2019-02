El Grupo Zeta rep una nova oferta

Quan les negociacions perquè Mediapro adquireixi el Grup Zeta semblaven més encaminades que mai, l'editora d''El Periódico de Catalunya' ha rebut una nova oferta, cosa que l'empresari Jaume Roures atribueix, com ja va dir, a "forces fosques" que volen evitar que es faci amb els mitjans de comunicació dels Asensio.





Roures va presentar fa unes setmanes una oferta propera als 60 milions d'euros, però recentment ha hagut un grup interessat a Zeta i l'operació continua oberta.





A més de Mediapro, han presentat ofertes Editorial Prensa Ibérica, Henneo i Vocento, que es va descartar fa uns mesos per la gran suma de diners necessària per competir amb la resta d'empresaris.





A més de l'operació estrictament econòmica, fonts de partits constitucionalistes han explicat que hi ha un cert temor que les publicacions de Zeta passin a mans independentistes amb Roures al capdavant.





Un altre dels inconvenients per Roures, expliquen fonts properes a les negociacions, és la postura dels bancs. CaixaBank, Santander i BBVA va emparaular amb Javier Moll (Prensa Ibérica) un quitament de deute del 70 per cent, una facilitat que no se li ha ofert a l'empresari català.