El Girona diu adéu de la Copa

El Reial Madrid s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei gràcies a una altra gran actuació de Karim Benzema, autor de dos gols a Montilivi (1-3), i reivindica així el seu gran moment i els seus atributs golejadors en un any especialment delicat per als blancs, que tornen a la ronda prèvia a la final cinc anys després.





Els de Solari, amb l'ajuda del 4-2 del Bernabéu, han començat amenaçats per un xut de Granell al travesser. La dolça esquerra del català ha avisat el Reial Madrid abans de rebre un altre ensurt. Benzema ha agafat la batuta i ha començat a dirigir l'orquestra. El francès aviat ha replicat amb un xut que ha sortit fregant el pal llarg i Vinicius s'ha convertit en el seu millor soci.





FOTO: @GironaFC





Per aquesta banda s'han creat les millors oportunitats del campió d'Europa fins que en el minut 27 ha trobat el centre de la diana. Benzema ha fet la paret amb Carvajal i ha marcat amb una canonada a la qual no ha pogut arribar Iraizoz. Un gol molt semblant al que va fer a Cornellà diumenge passat. El cinquè en dos partits i el setzè d'aquesta temporada.





El gol de Benzema ha anul·lat qualsevol possibilitat de reacció blanc-i-vermella. Els d'Eusebio haguessin necessitat un miracle des de ben aviat i molt més després que Stuani colpegés a l'aire en un centre exquisit del 'Choco' Lozano. Keylor Navas, que ha tornat després de la lesió, ha posat la punta dels dits per evitar qualsevol problema.





A sobre dels catalans, l'equip de Solari ha trobat el segon a dos minuts del descans. El protagonista ha tornat a ser el mateix. Benzema, aquesta vegada amb la cama dreta, ha desplegat el seu ventall de recursos per sentenciar el Girona i confirmar que pot donar al Madrid els gols que tant li reclama l'afició. A més de la importància de no haver decidit operar-se de la mà fins a l'estiu.