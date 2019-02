CaixaBank canvia la política de dividends i farà un únic pagament el 2019

El consell d'administració de CaixaBank ha acordat un canvi en la seva política de dividends per a l'exercici 2019 d'acord amb la qual la remuneració a l'accionista es realitzarà mitjançant el pagament d'un únic dividend en efectiu, en lloc de dos com fins ara, que s'abonarà un cop conclogui l'any, al voltant del mes d'abril.









Així ho ha indicat el banc en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després d'anunciar uns guanys de 1.985 milions d'euros en 2018, un 17,8% superior, gràcies a la millora de tots els marges, la major aportació de BPI i la reducció de dotacions.





Tot i això, l'entitat presidida per Jordi Gual ha reiterat la seva intenció de remunerar als seus accionistes distribuint un import en efectiu superior al d'exercicis anteriors, fixant l'import màxim a distribuir amb càrrec a l'exercici 2019 en el 60% del benefici net consolidat.





CaixaBank ha decidit proposar a la junta general ordinària d'accionistes, que es convocarà durant el proper mes de febrer, la distribució d'un dividend complementari en efectiu de 0,10 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de 2018 a abonar durant el proper mes d'abril.





Un cop satisfet aquest dividend, l'import total de la remuneració a l'accionista corresponent 2018 haurà estat de 0,17 euros bruts per acció, sent l'import total abonat equivalent al 51% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.





Fins que no concorrin circumstàncies econòmiques, financeres, de negoci, regulatòries o recomanacions del supervisor prudencial o de qualsevol altre tipus que justifiquin la modificació d'aquesta política, el banc està compromès a destinar més del cinquanta 50% del seu resultat net consolidat a la remuneració en efectiu.





APOSTA PEL RURAL





En el marc de la roda de premsa de presentació de resultats del 2018, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat l'aposta de l'entitat per les oficines en l'àmbit rural.





Gortázar ha destacat que mentre altres bancs han abandonat els pobles, CaixaBank té intenció de potenciar aquesta àrea, en el qual té més de cent oficines que atorguen una gran rendibilitat econòmica.





L'objectiu, apunta Gortázar, és seguir oferint al ciutadà serveis i assessorament propers al seu domicili per no deixar-los sense un servei tan important per a ells, cosa que, assegura Gortázar, els usuaris agraeixen.