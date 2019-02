Javier Nart no repeteix com a cap de llista de Cs a les europees

L'eurodiputat de Cs Javier Nart ha anunciat aquest divendres que no repetirà com a cap de llista del partit a les eleccions europees de maig, el que considera lògic perquè es considerava un "candidat ocasional i transitori", encara que sí serà a la llista.









"Agafar-se a la mamella beneïda per dir que jo defenso una cosa com si fos Numància, no ho he fet ni ho faré mai", ha subratllat en roda de premsa organitzada per l'Oficina del Parlament Europeu.





A més d'assegurar que se sent còmode en Cs, ha justificat el pacte a Andalusia amb PP i Vox en preguntar: "El PSOE és etarra perquè li dóna suport Bildu? El que hagi pogut signar el PP amb Vox no em sembla ni bo ni dolent , ens és aliè ".





Sobre si el Parlament Europeu presta atenció a l'inici del judici als presos independentistes, Nart ha assegurat que hi ha uns 30 eurodiputats als quals els preocupa aquesta qüestió, però a la resta de l'Eurocambra "no dic que els deixi indiferent, però no es desperten cada dia pensant en això ".





"No tenen cap rellevància ni importància. Cada vegada que han intentat ficar-lo a l'agenda ha entrat i sortit a major velocitat. Ni està ni s'espera", ha sostingut, després de recordar que va advertir a un eurodiputat independentista que no tindrien cap reconeixement internacional si proclamaven la independència.