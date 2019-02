Torra assegura que el judici del procés canviarà la relació entre Catalunya i Espanya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres que el judici del procés canviarà "per sempre" la relació entre Catalunya i Espanya.









Així ho ha dit en una declaració institucional en català i anglès després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu el mateix dia en què els polítics presos a presons catalanes han estat traslladats a Madrid per al judici, que se celebrarà el 12 de febrer.





Torra ha criticat l'"onada repressiva" de l'Estat contra els presos sobiranistes, i ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, diàleg i negociació perquè Catalunya pugui exercir el dret d'autodeterminació.





ROGER TORRENT





El president del Parlament, Roger Torrent, ha vaticinat aquest divendres que el judici al procés independentista i al referèndum l'1 d'octubre de 2017 servirà per exposar la vulneració de drets que assegura que han patit els líders sobiranistes investigats: "Ha arribat l'hora de la veritat".





"Van a denunciar la vulneració dels seus drets i de tots els nostres, per posar a l'Estat davant del mirall i defensar la democràcia", ha afirmat en declaracions als mitjans després d'una concentració de treballadors de la Cambra contra el trasllat a Madrid dels líders empresonats.





Ha subratllat que els nou presos "van amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la" a enfrontar-se al judici al Tribunal Suprem, al qual no ha descartat acudir com a públic, com ja va avançar que faria el president de la Generalitat.





"La meva presència a Madrid serà on calgui i sigui més útil per denunciar la situació", ha exposat Torrent, que preveu visitar aviat als empresonats quan siguin reubicats en centres penitenciaris madrilenys.