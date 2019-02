Colau defensa un model indefinit pel futur de Barcelona i la seva àrea metropolitana

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, s'ha presentat davant dels empresaris per parlar de la importància i els reptes de la zona i més enllà de desatacar el seu potencial ha estat incapaç de presentar un projecte il·lusionant i definit.





En una conferència organitzada pel Cercle d'Economia i Barcelona Global, l'alcaldessa ha destacat que l'àrea metropolitana de 36 municipis es queda petita i que el seu objectiu és focalitzar a la regió metropolitana per ampliar-la a 164 municipis sense haver de crear una figura administrativa completa .





Lluny de la ideologia original amb la qual es va presentar, Colau s'ha mostrat partidària de la col·laboració publicoprivada, això sí "amb lideratge públic", perquè reconeix que "no trobem la manera concreta d'avançar i que pas podem donar", per el que ha demanat la col·laboració dels empresaris i la societat civil.









Com declaració de principis ha ressaltat que "els municipis necessiten sentir-se reconeguts i no amenaçats o apagats per Barcelona" pel que aposta per un "consens de governança".





Per al futur, la presidenta de l'AMB aposta per un projecte que ha batejat com a "Horitzó 2030", però no ha concretat en què consisteix. A manera d'apunt a defensat la voluntat de destacar i prestar atenció a la tecnologia, "factor clau de la quarta revolució industrial que estem vivint", però també la ciència, l'educació, la sostenibilitat, l'economia circular, el feminisme i el medi ambient. Però ha estat lluny de concretar les seves propostes com han apuntat alguns dels empresaris assistents a l'acte.





Entre els grans reptes ha subratllat els connexió dels trens de Rodalies, ja que assegura que el model actual és "impropi" per a una ciutat amb la importància de Barcelona, i ha seguit la seva aposta amb el Corredor Mediterrani, la reindustralización, reduir les desigualtats i apostar per la innovació.





Però per tot això ha recordat que és important que des de la política es treballi conjuntament "no té sentit que cada ciutat vagi a la seva" i que competeixin entre elles i ha recordat que l'AMB és "el principal instrument per avançar en polítiques de qualitat de vida ".





Ha estat llavors quan l'alcaldessa de Barcelona ha acusat la Generalitat de "no liderar polítiques públiques" i de no aprovar els pressupostos. "Falten pediatres als CAPs, professors, Mossos, Bombers i polítiques econòmiques més ambicioses".





Això sí, solucions no ha ofert cap, com tampoc ha pogut contestar a preguntes dels periodistes que s'han quedat en segon pla, ja que només han estat els empresaris qui han pogut interpel·lar Colau per recordar-los que no veuen clar un projecte amb mirades cap al futur perquè la ciutat continuï sent referent i no es quedi estancada en el passat mentre altres ciutats la avancen.