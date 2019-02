El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha afirmat aquest divendres que falta "coratge" per part d'alguns països de la Unió Europea per "defensar la democràcia a Veneçuela" i ha criticat que governs com el d'Itàlia no hagin reconegut encara el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, com a cap de l'Estat veneçolà.





En una entrevista a Onda Cero, Tajani ha assegurat que el missatge del Parlament Europeu és "molt fort" i ha manifestat que està orgullós de presidir un parlament que té "la força" per defensar la democràcia contra "la dictadura" de Maduro.





"Però crec que els falta una mica de coratge a alguns països europeus per defensar amb més força la democràcia del món, en aquest cas la democràcia a Veneçuela", ha afegit.





Així, preguntat per les reticències del Govern italià per donar suport a Guaidó, el líder de l'Eurocambra ha assegurat que al país transalpí no estan "amb els russos o els xinesos".





"No entenc per què aquest govern no té el coratge de fer-ho, estem a favor de la democràcia", ha reiterat després d'indicar que Veneçuela acull una de les comunitats italianes més grans al món.