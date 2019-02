L'ANC ocupa la seu de les institucions europees a Barcelona

Un grup de manifestants ha entrat la tarda d'aquest divendres a la seu que el Parlament Europeu i la Comissió Europea tenen a Barcelona, al Passeig de Gràcia.





Voluntaris de l'entitat independentista han format un cordó al voltant del portal de l'edifici mentre un grup s'ha assegut a l'interior per reclamar a la Unió Europea que actuï davant la situació política catalana i el judici al referèndum de l'1 d'octubre, ha informat l'entitat.





"Reclamem a la UE que reaccioni. L'autodeterminació és un dret i no un delicte. Ens vam quedar aquí", ha publicat l'ANC en xarxes socials.









La líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha declarat davant l'edifici que són una vintena les persones que estan dins de la seu amb l'objectiu de lliurar una carta dirigida al president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, perquè actuï contra Espanya per "vulneracions" de drets contra Catalunya.





Aquestes mateixes persones han col·locat un crespó negre en la bandera de la Unió Europea que oneja en la façana, i també una pancarta al balcó amb el lema 'Self-determination is a right, not a crime. Make a move'-'L'autodeterminació és un dret, no un crim. Mou-te'-.





"VIOLACIÓ GREU DE DRETS HUMANS"





En la carta, la ANC demana a Juncker que actuï contra l'Estat perquè crea que en la seva actuació contra el 1-O i l'independentisme ha comès "una violació greu de drets humans, tots ells valors fonamentals de la UE".





Així, l'entitat reclama a la CE iniciar els procediments per a activar l'article 7 del Tractat de la UE "per a privar a l'Estat espanyol dels seus drets de vot i de representació".





"La credibilitat de la UE i de tot el procés d'integració europea està en joc", avisa la missiva, que argumenta que els presos sobiranistes no han comès cap delicte i que l'única violència que va haver-hi a Catalunya va ser la de la Policia Nacional el 1-O.