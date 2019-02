L'arribada dels europeus a Amèrica també va fer canviar el clima

Més de 56 milions de nadius americans van ser assassinats durant prop d'un segle per colons europeus, una acció que va portar a l'abandonament i reforestació de grans àrees agrícoles, amb implicacions per al clima, segons investigadors de l'University College London.





L'augment d'arbres i vegetació en una àrea de la mida de França va resultar en una disminució del diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera, segons l'estudi.





Segons aquest document, els nivells de carboni van canviar prou per refredar la Terra en 1.610, uns 200 anys després de l'arribada de Colom a Amèrica (1.492).





"El CO2 i el clima eren relativament estables fins llavors", va dir Mark Maslin, professor de geografia de la UCL, un dels coautors de la investigació.





"Aquest és el primer canvi important que veiem en els gasos d'efecte hivernacle de la Terra", ha afegit.





Una representació de l'arribada de Colom a Amèrica que es troba al Museu del Prado / Dióscoro Teófilo de la Puebla Tolín - Museu del Prado





Abans d'aquest estudi, alguns científics argumentaven que el canvi de temperatura detectat al segle XVII, conegut com la Petita Edat de Gel, va ser causat només per forces naturals.





Però combinant l'evidència arqueològica que s'ha trobat, les dades històriques i les anàlisis de carboni trobats en el gel antàrtic, els investigadors de la UCL pretenen mostrar com la reforestació --causada directament per l'arribada d'europeus-- va ser un component clau del fred global .





"Per primera vegada, vam poder equilibrar tot i adonar-nos que l'única manera en què la Petita Edat de Gel va ser tan intensa va ser a causa del genocidi de milions de persones", va dir Maslin a la 'CNN'.





Per a aquesta investigació, van analitzar el gel antàrtic, que reté el gas atmosfèric i pot revelar quant diòxid de carboni ha estat en l'atmosfera durant segles.





"Els nuclis de gel van mostrar que hi havia una major caiguda de CO2 (del normal) en 1610, causada per la terra i no pels oceans", va emfatitzar Alexander Koch, autor principal de l'estudi. Un petit canvi de temperatura --al voltant d'un dècim de grau al segle XVII-- va dur a hiverns més freds, estius gelats i collites fallides, ha destacat.





Les implicacions de l'estudi van més enllà de la ciència del clima i també contribueixen a la investigació en les àrees de geografia i història, va recordar Maslin, en afirmar que les morts d'indígenes americans van contribuir directament a l'èxit de l'economia europea. Els recursos naturals i els aliments enviats des del Nou Món van ajudar a la població d'Europa a créixer.





"El més estrany és que la despoblació de les Amèriques va poder haver permès inadvertidament als europeus dominar el món", va dir Maslin, emfatitzant: "També va permetre la Revolució Industrial.