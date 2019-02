Quan al març de 2014 el Partit Popular va reformar la Llei orgànica del poder judicial per a restringir l'aplicació de la justícia universal, van ser diverses les veus que es van pronunciar en contra d'aquest canvi legislatiu.

Entre elles, les del PSOE, que va presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional dos mesos més tard. Aquesta reforma va ser polèmica donat al fet que es van introduir supòsits que van endurir la seva aplicació, com limitar la persecució dels delictes de genocidi i lesa humanitat als procediments que es dirigeixin contra espanyols o estrangers que hagin adquirit la nacionalitat després de cometre el fet o l'extradició hagi estat denegada.





El passat mes de desembre, quatre anys després de la polseguera que va aixecar aquesta reforma, l'òrgan judicial encarregat de vetllar pel control constitucional de les lleis va donar a conèixer la sentència on va avalar les noves maneres d'exercir la justícia universal impulsats pel Govern de Mariano Rajoy.





No obstant això, fins ara no es coneixien els motius concrets esgrimits en la sentència per aprovar la limitació de la jurisdicció universal. I la plataforma 'Justicia Universal YA' ha emès un comunicat denunciant el seu contingut.





LA SENTÈNCIA, UN COP PER A LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS





Bàsicament, el Tribunal Constitucional restringeix l'exercici de la justícia universal perquè entén que no existeix, en el dret internacional, un concepte absolut i obligatori d'aquest principi. Com explica la plataforma en un comunicat, en la sentència s'estableix "que amb prou feines és una qüestió processal relativa a l'extensió de la competència dels tribunals espanyols, oblidant així la importància extraordinària que té la justícia universal en relació amb els crims internacionals més greus , com a forma també de protecció i atorgament de justícia, veritat i reparació, a les seves víctimes directes".





Segons el parer d'aquesta plataforma, el Constitucional tampoc ha valorat la contradicció existent entre sol·licitar un criteri de territorialitat per delictes gravíssims (com genocidi o crims de guerra), mentre altres delictes si són perseguibles fora del territori nacional espanyol malgrat la seva menor significació penal.





La plataforma 'Justicia Universal YA' ha lamentat la "demolidora falta de sintonia i sensibilitat" del tribunal, al qual denuncien que s'ha separat de la seva "doctrina precedent expressada especialment en les sentències 237/2005 (Cas Guatemala) i 227/2007 (Cas Falung Gong) en què ressaltava de manera encomiable el sentit de la JU i la seva importància en la protecció dels drets humans".





Aquesta plataforma, que està recolzada per l'associació judicial Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, ha recordat que aquesta sentència apareix quan es compleixen 70 anys de l'aprovació tant de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948.10.12) com de la Convenció per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi (1948.12.09).





EL PP HA RECTIFICAT LA SEVA POSICIÓ





Es dóna la circumstància que els populars avui estan d'acord en recuperar alguns dels aspectes de la justícia universal que el seu partit va restringir amb la reforma de 2014. Així es va posar de manifest durant una sessió del Congrés en què estava present un germà de José Couso, el reporter mort el 2003 per l'Exèrcit dels EUA.





En aquesta ocasió, la diputada del PP, María Jesús Moro, ha reconegut que el seu partit havia estat "massa rigorós" per evitar "els intents de judici i investigacions urbi et orbi" que poguessin col·lapsar les capacitats de l'Audiència Nacional. No obstant això, ara el PP està disposat a valorar una nova reforma de la llei que la titular de Justícia, Dolores Delgado, va esmentar com una de les seves propostes al capdavant del Ministeri durant el mes de juliol de 2018.