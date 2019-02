L'últim intent fracassat de Neymar per evitar el judici

L'Audiència Nacional ha confirmat aquest divendres la seva competència per jutjar el cas del fitxatge del brasiler Neymar da Silva i ha rebutjat l'últim intent de l'exjugador del FC Barcelona d'evitar el judici pels delictes d'estafa impròpia i corrupció entre particulars dels que se li acusa.





En dues actuacions fetes públiques aquest divendres, la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha desestimat els recursos plantejats per la família del jugador i l'empresa familiar del davanter, N & N Consultoria Esportiva i Empresarial, i reconeix la seva competència per jutjar aquest cas.





A més del jugador, estan processats els seus pares i els que fossin presidents del Barça i el Santos, Sandro Rosell i Odilio Rodriguez, respectivament, el Santos, club d'origen de Neymar, el Barça i l'empresa familiar del davanter, N & N Consultoria Esportiva i Empresarial per participar presumptament en les irregularitats per inflar el cost del fitxatge fins als 83 milions d'euros d'un preu de poc més de 50 milions.





L'exjugador del Barça, per al qual l'acusació particular que exerceix el Grup DIS demani sis anys de presó, s'enfronta a presumptes delictes d'estafa impròpia, en la modalitat de simulació contractual, i corrupció entre particulars.









IMPLICACIÓ ESPANYOLS

La Sala defensa que, encara que tots dos delictes es van cometre a l'estranger, en els mateixos estan implicats ciutadans espanyols, en referència a l'ex presidents del Barça Sandro Rosell, ja a la presó, i l'actual president, Josep Maria Bartomeu.





Així mateix, la Sala defensa que no cal delimitar la conducta activa de l'corruptor que ofereix l'avantatge indeguda, el FC Barcelona, i la passiva del corromput que l'accepta, el mateix Neymar, ja que "s'ha formulat acusació per un sol delicte de corrupció en els negocis, el qual ha de ser enjudiciat en un sol procés, com un fet únic, ja que no hi ha deixar fora del mateix a una part molt important d'evident rellevància penal, per pretendre ni més ni menys que la seva impunitat sobre la base d'una manca de jurisdicció a la qual es veuria abocada, donada l'absència de tipicitat d'aquesta figura en l'ordenament penal brasiler, segons manifesten els propis recurrents ".





ASSEGURAR EL FITXATGE

Igualment, la Sala assenyala la relació que hi ha entre tots dos delictes ja que el negoci jurídic, així com el modus operandi dels diferents partícips en la causa penal, "tenia una única finalitat", la d'assegurar el fitxatge futur del jugador.





Per a això, i després d'unes negociacions mantingudes amb el Santos Futebol Clube, al qual pertanyia en aquests moments, "es van entaular negociacions amb el pare del jugador i la societat N & N per aquell constituïda, amb la intenció d'eludir el pagament dels drets federatius que corresponien tant a aquell club com a l'entitat perjudicada, 'Esportes i Organiçasao d'Esdeveniments Ltda' (DIS) ".





D'aquesta manera s'assegurava el fitxatge "sense haver de competir amb la resta de clubs que estaven interessats així mateix en la contractació del jugador; pactant amb aquell a través de l'empresa N & N (constituïda pels seus pares a aquests efectes) el controvertit pagament d'una quantitat equivalent a 40.000.000 euros lliures d'impostos ", assenyala la Sala.





Finalment, la Sala recorda que l'exjugador del Barça es va establir a Espanya i apel·la als principis de territorialitat i personalitat activa per defensar la seva competència en el cas.