L'ANC desafia el judici de l'1-O i es plantarà davant de la Generalitat des del dilluns fins al març per demanar la República

L'ANC es plantarà des d'aquest dilluns fins a l'1 de març a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant la Generalitat, per exigir al Govern que compleixi amb "el mandat" de l'1-O i implementi la república.





Segons un correu electrònic dirigit als socis de l'ANC, a partir del 4 de febrer i durant 20 dies (sense comptar els caps de setmana), cridaran a la ciutadania a concentrar-se a la plaça de 9 a 21 per recordar al Govern la seva " obligació de dur a terme el mandat que el poble de Catalunya li va donar l'1 d'octubre de 2017 ".





A més, l'ANC ha acabat aquest dissabte cap a les 11 hores la protesta a l'interior de la seu de la Comissió Europea (CE) i el Parlament Europeu a Barcelona i la presidenta de l'entitat sobiranista, Elisenda Paluzie, ha anunciat futures "accions més directes ".





En declaracions davant la seu, al passeig de Gràcia, ha assegurat que hi ha una situació de repressió política i ha apostat per canviar la manera de mobilitzar-se de l'ANC per "debilitar els pilars" de l'Estat, que, al seu parer, exerceix opressió .





Un total de 14 persones han passat la nit entre divendres i aquest dissabte a la seu de la CE i el Parlament Europeu a Barcelona en el marc de la protesta de l'ANC.





També està previst desplegar una pancarta amb el lema 'Què esteu fent per aplicar el mandat l'1 d'octubre?': "Mentre no tirem endavant aquest mandat estarem permetent que la repressió faci el seu efecte i nosaltres, el poble mobilitzat, som aquí. cal que el Parlament i el Govern facin la seva part ", demana l'ANC.





Per fer possible aquestes accions, que impulsen les territorials del Barcelonès, l'ANC reclama la implicació de voluntaris, als quals demana que s'apuntin els dies de la convocatòria i facin les "màximes hores possibles".





"Per què estem en un Govern autonomista i permetem que hi hagi aquesta farsa de judici?", Pregunta l'entitat, que considera que és perquè no s'ha aplicat el resultat de l'1-O, i per això volen canalitzar la seva ràbia i indignació a qui pot revertir la situació, el Govern i Parlament, diuen.





Precisament l'ANC va llançar la setmana passada un vídeo en xarxes socials on criticava el Govern de Quim Torra, al qual acusava de ser "autonomista" i d'haver incomplert totes les promeses que va fer en el seu dia per avançar cap a la independència de Catalunya.





Per a l'entitat que lidera Elisenda Paluzie, els incompliments són: no haver investit a Carles Puigdemont; no haver restituït al Govern cessat amb el 155; no haver aprovat 16 lleis suspeses pel TC en la passada legislatura; no haver recuperat el ple funcionament de la hisenda catalana, i no haver creat una assemblea de càrrecs electes.