Els Goya 2019: 'Campeones' s'emporta la Millor Pel·lícula i Jesús Vidal enlluerna amb el seu discurs sobre la discapacitat

'Campeones' (Rei de Babia, AIE, Morena Films, Pel·lícules Pendelton, Telefónica Studios, SLO) s'ha alçat amb el Premi Goya 2019 a la Millor Pel·lícula.





Jesús Vidal, la 'revelació' de la Gala: "És molt emocionant veure el canvi"

L'actor Jesús Vidal, primera persona amb discapacitat visual premiat amb un Goya com a actor per la seva interpretació a 'Campeones', de Javier Fesser, ha estat també la revelació de la gala dels Goya 2019 amb un discurs que ha emocionat fora i dins el Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla.





"Estic veient com recolliu vosaltres tant el premi a la tasca artística com la sensibilització cap a un món millor. És molt emocionant veure el canvi", ha dit en una trobada amb els periodistes que cobreixen els premis al final de la cerimònia i ja de matinada .









En recollir el premi, l'actor ha assegurat que li han vingut "al capdavant tres paraules: inclusió, diversitat i visibilitat". Però el moment més emotiu ha estat quan s'ha dirigit als seus pares: "A mi m'agradaria tenir un fill com jo per tenir pares com vosaltres", ha conclòs.





Fins i tot algunes de les absències més notables de la cerimònia, com el president del Govern, Pedro Sánchez, o el president de Ciutadans, Albert Rivera, han transmès a través de Twitter la seva emoció pel discurs.









"Aquesta nit és la nit de la diversitat i estic molt content perquè s'ha valorat artísticament. S'ha donat un valor artístic al que podem fer els actors amb discapacitat i això és molt important per al cinema i per a la vida", ha explicat posteriorment.





Respecte a la repercussió de les seves paraules en les xarxes socials, ha assegurat que ha volgut representar els seus nou companys en un discurs de persones "amb alguna diferència", com a ell li agrada cridar-ho.





Vidal considera que el triomf de crítica i públic de 'Campeones', amb 3,2 milions d'espectadors, es deu a un "guionista meravellós" (David Marqués), un director que "no va deixar de treballar per la presa bona" (Javier Fesser), uns productors que van apostar, i un "elenc increïble". "És impressionant el guió", ha assegurat.





També ha explicat que el seu personatge té poc a veure amb ell. Així, ha recordat que ell és cec i no té una discapacitat tipificada con intel·lectual. "Des dels meus trets físics i la meva ceguesa vaig optar per una interpretació sincera per donar tot de mi. La gant ha connectat molt amb aquesta part que no hi ha al meu gràcies a la sinceritat", ha assenyalat.





I, pel que fa als seus plans de futur, ha assenyalat que té un projecte "molt bonic" que comença demà i que és "procurar créixer com a actor i com a persona". Vol fer teatre i més cinema i li agradaria provar en alguna sèrie.





@Reuters





'Campeones', "reconcilia les persones amb discapacitat amb el cinema", segons CERMI

'Campeones', de Javier Fersser, Goya a la Millor Pel·lícula en la 33 edició de la Gala dels Goya, reconcilia definitivament a les persones amb discapacitat amb el cinema, ha assegurat el president de l'Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat ( CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.





Pérez Bueno ha assegurat que, encara que no hagi estat la pel·lícula amb més premis en aquesta edició dels Goya, sí que s'ha fet amb el més rellevant a la 'Millor Pel·lícula' i ha constituït tot un fenomen social, que "des de la imaginació de seus creadors ha arribat a l'imaginari col·lectiu, instal·lant-se en ell i transformant per bé, per bé de les persones amb discapacitat ".





"A partir de 'Campions' les persones amb discapacitat som millor percebudes i vam guanyar en consideració social", ha subratllat. Segons la seva opinió, la sensació que ha suposat 'Campions, l'avanç per a la imatge social de les persones amb discapacitat, resulten "innegables", en una esfera com la del cinema i de l'audiovisual, "tan sinuosa, tan ingrata, amb moltes males experiències acumulades ".





En tot cas, ha precisat que la cinta és abans de res una pel·lícula que triomfa com a obra cinematogràfica per mèrits propis. "Si ha seduït milions d'espectadors, és perquè capta festivament l'atenció, emociona i diverteix, oferint una història rodona, amb la qual s'identifica tot tipus de públic", assegura.





Però també subratlla que "Campeones 'té l'element, que" és tot un valor, no massa freqüentat ", que la seva història central i els seus protagonistes són persones amb discapacitat intel·lectual, que" poques vegades arriben a la visibilitat pública "com a protagonistes.





Pérez Cayo destaca que és "aliena a ternurismos, exempta de concessions a una emotivitat nyonya", amb talent i respecte a una realitat que té poques oportunitats d'aparèixer i comparèixer a la gran pantalla, connectant amb una disposició anímica generalitzada que té l'ocasió de veure i apreciar a persones, que es mostren en primera persona.





"Més enllà del nombre i entitat dels premis Goya que hagi collit, ha merescut l'estima del públic, no com a favor a la pel·lícula, sinó perquè ella mateixa és una contribució a la millora social, al progrés de la sensibilitat i fins de la moralitat col·lectives ", ha conlcuído.





Per la seva banda, des Plena Inclusió Madrid, organització que va assessorar als responsables de la pel·lícula, han destacat que els premis Goya que ha rebut la pel·lícula són una "alegria més, i molt important", que ens dóna 'Campions'.





"Amb aquest premi s'evidencia que Campeones no només té un valor social importantíssim, perquè ha aconseguit traspassar la sensibilitat de milions d'espectadors, i situar la discapacitat en una posició de visibilitat com mai ha tingut, sinó que a més és una pel·lícula d'una gran qualitat en tots els seus aspectes. és una mostra més que el cinema, l'art en definitiva, és una via de participació social i sensibilització imprescindible ", subratlla el director general de l'organització, Javier Luengo.





En aquest sentit, rememora la sort d'haver pogut seguir tot el treball de la producció, des dels seus inicis, molt de prop, i assegura conèixer el "afecte i la professionalitat" amb què s'ha fet aquesta pel·lícula. "Campeones ha obert una porta que ja ningú podrà tancar", ha augurat.





A més, el Goya per Jesús Vidal, primera persona amb discapacitat visual en aconseguir-ho, és també una "alegria enorme" per a l'organització. "Jesús és un gran actor. L'Acadèmia amb aquest premi, dóna una visibilitat al seu treball com actor que és importantíssima. Estem tremendament orgullosos que hagi decidit reconèixer la professionalitat de Jesús (...).





Espanya sencera s'ha emocionat amb el seu discurs i ha conegut en primera persona els valors i capacitats representades en la pel·lícula ", conclou.





Coque Malla: "És el primer premi d'aquesta envergadura que rebo"

El músic Coque Malla ha assenyalat, després de rebre el Goya a la Millor Cançó Original per 'Campeones' de Javier Fesser, que "porta més de 30 anys en la música i és el primer premi d'aquesta envergadura que rep".





Durant el seu discurs, ha agraït a Javier Fesser que "ho hagi ficat en aquesta meravellosa bogeria, de la qual hem après molt tots", i, ha afegit, "sobretot a la gent que ha portat la meva música a un lloc que mai hagués ni somiat ".





"Porto més de 30 anys en la música i és el primer premi d'aquesta envergadura que rebo i és impressionant que venint de família de còmics hagin hagut de venir els còmics a donar-me'l", ha conclòs l'artista.





'Campeones' representarà a Espanya en els premis Ariel de l'Acadèmia Mexicana de Cinema

'Campeones', de Javier Fesser, ha estat la cinta seleccionada per representar Espanya en la 61 edició dels premis Ariel de l'Acadèmia Méxicana de Cinema segons s'ha anunciat al final de la cerimònia de la 33 edició dels Premis Goya.





Precisament, aquesta pel·lícula s'ha alçat amb el Goya a la Millor Pel·lícula al terme de la Gala en la qual també s'ha reconegut a Rodrigo Sorogoyen com a Millor Director ia Antonio De la Torre a Millor Actor, tots dos per 'El Regne'.





Fesser descarta un 'Campions 2' però subratlla la "capacitat gairebé infinita" de fer riure de la discapacitat

Javier Fesser no ha pogut recollir el Goya a Millor Director però sí que ha pujat a l'escenari juntament amb tot l'equip de 'Campeones' per compartir el 'cap gros' a Millor Pel·lícula. Després de la cerimònia, ja de matinada, el cineasta ha descartat fer una seqüela de la cinta perquè és una història ja explicada, tot i que ha confessat que l'univers de la discapacitat intel·lectual li ha deixat "molt tocat" i veu "una capacitat de fer riure gairebé infinita ".





"En tots aquests mesos he tingut la sort de conèixer a moltes persones al voltant d'aquest univers que m'han despertat enormes ganes de tractar aquests temes, com les relacions personals entre aquestes persones, com històries d'amor", ha revelat.





En aquest sentit, també ha avançat que el seu pròxim projecte serà una altra pel·lícula. "Com ara el món del cinema mira a les sèries, jo aposto per quedar-me al cinema. No ho puc remeiar, m'agraden les pel·lícules i veure-les en pantalla gran", ha assenyalat.





Respecte a la diferència entre aquesta cinta i 'Camino', que també es va emportar el premi a Millor Pel·lícula en 2007, Fesser ha destacat que de 'Campeones' li ha fet molt feliç que el públic l'ha fet seva "vivint-". De fet, és la pel·lícula més taquillera de 2018 i ja porta recaptats 19 milions d'euros i 3,2 milions d'espectadors.





Així, ha assegurat que el film ha superat molt dels somnis i expectatives de l'equip. "Jo volia una pel·lícula emocionant i divertida. La discapacitat intel·lectual que tracta la pel·lícula està plena d'humor. No crec que hagués pogut fer un retrat més fidel, ni comptava amb el que la pel·lícula ha aconseguit, provocar una mirada diferent. Hi ha persones diferents i molt més capaços que d'altres ", ha explicat.









A més, s'ha felicitat que els professionals han notat el canvi i ha estat "de la nit al dia". "No comptava amb aquest canvi", ha confessat alhora ha comentat que la història es va escriure després d'una convivència i un coneixement tot el profund del que van ser capaços.





"El rodatge va ser molt més senzill del que havia previst. Va estar ple de sorpreses", ha assegurat també per reflexionar sobre com la història està explicada per uns personatges, "o mes bé unes persones", que es mostren d'una manera autèntic per el que és "inevitable" empatitzar amb aquesta mirada tan positiva.





Fesser també s'ha acordat d'una frase de l'entrenador interpretat per Javier Gutiérrez quan, durant la cerimònia, veia que s'anaven escapant premis als que estaven nominats: "Hem sortit a guanyar". "Em sembla que moltes persones ens anirem a casa amb la sensació que hem guanyat", ha conclòs.