Els premiats dels Goya 2019

Aquests són els guanyadors de la 33 edició dels Premis Goya:





-Millor Pel·lícula: 'Campions'.

-Millor Direcció: Rodrigo Sorogoyen ( 'El regne').

-Millor Direcció Novell: Arantxa Echeverría ( 'Carmen i Lola').

-Millor Guió Original: Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen ( 'El regne').

-Millor Guió Adaptat: Álvaro Brechner ( 'La nit de 12 anys').

-Millor Música Original: Olivier Arson ( 'El regne').

-Millor Cançó Original: 'Aquest és el moment', de Coque Malla ( 'Campions').

-Millor Actor Protagonista: Antonio de la Torre ( 'El regne').

-Millor Actriu Protagonista: Susi Sánchez ( 'La malaltia de diumenge')

-Millor Actor de Repartiment: Luis Zahera ( 'El regne').

-Millor Actriu de Repartiment: Carolina Yuste ( 'Carmen i Lola').

-Millor Actor Revelació: Jesús Vidal ( 'Campions').

-Millor Actriu Revelació: Eva Llorach ( 'Qui et cantarà').

-Millor Direcció de Producció: Yousaf Bokhari ( 'L'home que va matar al Quixot').

-Millor Direcció de Fotografia: Josu Incháustegui ( 'L'ombra de la llei').

-Millor Muntatge: Alberto del Camp ( 'El regne').

-Millor Direcció Artística: Juan Pedro de Gaspar ( 'L'ombra de la llei')

-Millor Disseny de Vestuari: Clara Bilbao ( 'L'ombra de la llei').

-Millor Maquillatge i Perruqueria: Sylvie Imbert, Amparo Sánchez i Pablo Perona ( 'L'home que va matar al Quixot').

-Millor So: Roberto Fernández i Alfonso Raposo ( 'El regne').

-Millors Efectes Especials: Lluís Rivera i Laura Pedro ( 'Superlópez').

-Millor Pel·lícula d'Animació: 'Un dia més amb vida'.

-Millor Pel·lícula Documental: 'El silenci dels altres'.

-Millor Pel·lícula Iberoamericana: 'Roma'.

-Millor Pel·lícula Europea: 'Cold war'.

-Millor Curtmetratge de Ficció: 'Cerdita'.

-Millor Curtmetratge Documental: 'Gaza'.

-Millor Curtmetratge d'Animació: 'caçatalents'.





Música, fallades en directe i 'moments Frances McDormand' en una gala de 'campions'

La 33 cerimònia dels Premis Goya ha portat a Sevilla música en directe d'artistes com Rosalía o James Rhodes, ha tingut fallades en viu com els d'Amaia a l'entrar en la seva actuació musical i fins i tot un 'moment Frances McDormand' amb l'actriu Eva Llorach quan ha pujat a recollir el seu Goya a Millor Actriu Revelació i ha demanat a totes les nominades que es posessin en peu.





No obstant això, el protagonista absolut de tots els premiats ha estat l'actor de 'Campions' Jesús Vidal, qui en el seu discurs -un dels més llargs i ple de agradecimientos- ha assegurat que al recollir el guardó li ha vingut "al capdavant tres paraules: inclusió, diversitat i visibilitat ". "Els acadèmics no saben el que han fet distingint a un actor amb discapacitat" ha comentat per aixecar els aplaudiments dels acadèmics.





Com és habitual en altres edicions, la gala d'aquest any ha tornat a superar les tres hores de durada. Silvia Abril i Andreu Buenafuente han obert amb un vídeo que ja apuntava el que anava a ser el guió de la nit -amb al·lusions a casos com el de Harvey Weinstein o Puigdemont per lliurar el premi a 'millor pel·lícula estrangera', sempre amb humor- .





En el seu discurs inicial, els presentadors han recordat l'absència en els premis del president del Govern, Pedro Sánchez, que havia justificat no anar en tenir un míting a Saragossa. "A aquesta hora i al seu míting és per convençuts", ha ironitzat Buenafuente.





"Si la gala s'allarga, potser li dóna temps a arribar al president. A més té un avió i pot venir amb el seu gos, tot són avantatges", ha continuat amb la broma, que s'ha sumat a la de la presència del secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique. Mentre abril l'ha qualificat com "un polític molt cinematogràfic", Buenafuente ha assentat reconeixent que "la seva vida és un travelling".













Posteriorment ha arribat un dels moments més esperats de la gala: l'actuació de Rosalía. Amb un 'total look' vermell i amb to intimista, ha portat a escena la seva particular versió de la cançó 'Em quedo amb tu', de Los Chunguitos, i que apareixia en la banda sonora de la pel·lícula 'De pressa, de pressa'.





No ha estat l'únic nombre en directe. El pianista James Rhodes ha posat música al tradicional homenatge que l'Acadèmia fa cada any a les personalitats del món del cinema que han mort -Álvaro de Lluna, Forges, Antonio Mercero, María Dolores Pradera, Carmen Alborch, Paloma Gómez o Cesáreo Estébanez, entre altres-. I una tuna i una batucada han amenitzat també una part de la cerimònia.





Però el moment amable d'aquests números musicals ha passat amb l'actuació d'Amaia, que al costat de Rozalén i Judit Nedderman ha interpretat la versió de la cançó de 'Campions' escrita per Coque Malla, 'Ens agrada la teva cara'. Just al principi de l'actuació, quan hi havia entrat el piano, Amaia ha sortit i ha demanat tornar a començar perquè "hi ha hagut un problema: no s'ha escoltat la claqueta".









Un dels moments més emmotivos ha estat el del Goya d'Honor, que no ha pogut comptar amb Chicho Ibáñez Serrador. No obstant això, a l'escenari, han estat els seus 'deixebles' Amenábar al costat de Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de l'Església, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza i Nacho Vigalondo.





Després d'una breu introducció de cada un d'ells, s'ha emès un vídeo homenatge en el qual es recullen tant declaracions de l'homenatjat com de professionals del sector que van treballar per a ell. En acabar, tot l'auditori s'ha posat en peu en un sonor aplaudiment.













BRETXA SALARIAL I 'ME TOO'

La reivindicació de la dona també ha estat present, des dels presentadors de premis -Belén Costa i Loles León han demanat ara 'trencar la bretxa salarial' o parlar del 'em too'- fins al mateix Buenafuente, que en una part d'un dels seus números vestit com Groucho Marx ha estirat el mateix humor que el mític còmic.





"El mercat pot actuar com masclista i semblar masclista, però no s'enganyin: és masclista. Deixin pas al talent feminista d'una vegada", ha reclamat el presentador. Eva Llorach, que s'ha alçat amb l'estatueta de Millor Actriu Revelació, ha posat en peu a les dones presents amb un 'moment Frances McDormand', tal com l'ha definit ella recordant el que va passar en els passats Oscars.





Així, l'actriu ha demanat a les actrius que s'aixequen per "rebentar els clixés que aixafen" a les dones. "S'ho demano a totes les nominades perquè vull compartir la meva premi amb vosaltres. És molt difícil ser dona, sou molt poques i vull compartir-ho amb vosaltres", ha afegit, demanant especialment Penélope Cruz que el secundés -i ella ha recollit el guante-.





Així mateix, la política ha entrat no només a través de les referències iròniques dels presentadors. Buenafuente ha parlat de les subvencions al cinema fent una comparació amb la 'síndrome Catalunya' - "el independent no acaba de quallar" - i ha defensat els preus de les entrades del cinema després de la baixada de l'IVA - "un gintònic val més" -.





QUE ISRAEL NO VAGI A EUROVISIÓ

No obstant això, ha aparegut en discursos com els del director del curt 'Gaza', que ha celebrat el seu premi "malgrat tots els intents de censura". "Gràcies als acadèmics que han trencat amb el seu vot el silenci pels drets humans", ha assegurat un dels directors, Bover Martínez. El codirector Julio Pérez del Camp ha anat més lluny en demanar que Israel no vagi a Eurovisió.





Malgrat que Arantxa Echevarría, guanyadora del Goya a la Direcció Novell per la seva pel·lícula 'Carmen i Lola', havia avisat que anava a al·ludir a Vox en cas de guanyar, finalment no els ha nomenat directament, però ha dedicat el seu guardó "a els que no permeten estimar diferents i no es posen a la pell del diferent ".





Més a prop del final de la gala, l'actor Raúl Pérez ha rendit un homenatge a Fernando Fernán Gómez a 'La llengua de les papallones' i Pedro Almodóvar ha lliurat el Goya a Millor Pel·lícula a 'Campions' juntament amb Loles León, Rossy de Palma i Julieta Serrano per recordar els trenta anys del triomf de 'Dones a la vora d'un atac de nervis ".





Netflix entra a la Gala dels Goya amb el premi a Roma: "Gràcies per portar la pel·lícula al món sencer"

Els productors de Roma, Gabriela Rodríguez i Nicolás Celis, han expressat la seva agradeciemiento pel Goya a la Millor Pel·lícula Iberoamericana obtingut aquest 3 de febrer a la 33 edició dels Premis, celebrada a Sevilla.





En concret, Rodríguez ha expressat el seu agraïment a Netflix per portar "aquesta pel·lícula al món sencer". Així mateix, ha mostrat el seu agraïment per "aquest honor" a l'Acadèmia ia tots els membres, a més de donar les gràcies en nom del seu director, Alfonso Cuarón, "a tota la comunitat fílmica" que "sempre" li ha "donat suport molt.