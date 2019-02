250 euros de multa per als taxistes sense català

La nova llei catalana del Taxi i el Reglament Metropolità de Barcelona ha decidit sancionar amb 250 euros als taxistes que no ofereixin el seu servei en les dues llengües oficials de Catalunya. Així ho han estimat l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, després d'un incident ocorregut en la vaga del taxi a Barcelona, per evitar la "catalanofòbia".





En una de les assemblees del gremi taxista que es van celebrar durant la vaga del taxi a Barcelona, es va viure un moment molt tens quan un taxista va començar a parlar en català sobre la proposta de precontractació per a les VTC del Govern i altres companys de professió li silvaron i van cridar fins que va parlar en castellà, que li van començar a aplaudir.





Aquest incident, no ha passat inadvertit pel Govern independentista i l'Ajuntament de Barcelona, qui no estan disposats a tolerar aquesta conducta cap al català i per això han decidit multar un sector, on cada vegada treballen més estrangers. Un 17,94% dels taxistes de la ciutat no són espanyols (13.233 professionals), segons l'Institut Metropolità del Taxi, amb una majoria de taxistes estrangers pakistanesos (35,12% del total de taxistes estrangers) que compten amb el suport de la Associació de Taxistes pakistanesos de Catalunya.









Procés per a la comprovació de l'idioma autonòmic

Per poder sancionar els taxistes, les dues institucions han afirmat que aquestes situacions contra el català estaran més vigilades i es van a revisar molt més les denúncies que arribin a l'Agència Catalana de Consum per usuaris que es queixen de discriminacions davant l'idioma local .





A més, Govern i Ajuntament recorden que la llei catalana 19/2003, del Taxi, estableix en l'article 26, que "els usuaris del servei de taxi tenen el dret d'expressar-se en llengua catalana en les comunicacions amb els conductors, en els termes que estableix la normativa aplicable en matèria lingüística ".





Ara, el Reglament Metropolità del Taxi de Barcelona preveu fer pagar una multa de 250 als taxistes que es predisposin a "no acceptar que l'usuari faci ús indistintament de les llengües catalana o castellana en les indicacions per a la necessària prestació del servei", i així, procurar un incentiu del català entre aquest sector, a més del castellà i l'anglès.