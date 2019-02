Atemptats Barcelona i Cambrils: l'Audiència Nacional estudia si processar per assassinat als acusats

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional veurà el proper 6 de febrer els recursos contra l'acte de processament que va dictar a l'octubre el jutge Fernando Andreu i amb el qual va enviar a judici els presumptes autors dels atemptats de Barcelona i Cambrills de 2017 que van provocar 16 morts i 300 ferits, encara que sense càrrecs per assassinat.





En concret, l'instructor va disposar jutjar Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal per delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, ja Said Ben Iazza, que va ser detingut mesos després dels atemptats, a Castelló, per col·laboració en organització terrorista.





No obstant això, no va processar a cap d'ells pels 16 assassinats al no trobar prou indicis per afirmar que tinguessin una participació directa en el resultat dels atemptats, l o que va motivar que l'acusació exercida per l'Associació de Víctimes del Terrorisme presentés un recurs davant el Jutjat Central d'Instrucció número 4.









Per a l'organització, "en absolut s'ha vist descartada" la participació dels tres presumptes gihadistes a la massacre i hi ha indicis més que de sobres perquè almenys, siguin processats. Als dos primers els atribueix 15 delictes d'assassinat terrorista consumats i 140 delictes d'assassinat terrorista en grau de temptativa ja Iazza, també un delicte de tinença d'explosius.





Aquest serà un dels recursos que hagi de analitzar la Secció Segona per dirimir si manté l'ordre de processament en els seus termes o el torna a l'instructor perquè resolgui en un sentit diferent.