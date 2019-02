Capella confia en "guanyar" el judici de l'1-O

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que no pot assumir que la sentència del judici pel procés independentista estigui dictada i ha sostingut que no renuncia "a guanyar aquest procediment".





En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge, Capella ha confiat que el Tribunal Suprem "torni a tenir seny i no desbordi el Codi Penal" i que dicti una sentència absolutòria.





Capella ha criticat la forma en què han estat traslladats els presos independentistes, tot i que ha celebrat que aquesta vegada "no hagin hagut de patir cap tipus de vexació, ni improperi" per part dels cap membre dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.





"Si fóssim una república i gestionásemos aquestes coses ja li dic jo que aquests trasllats no serien així", ha concretat la consellera, que ha insistit que els presos haurien d'afrontar el judici en situació de llibertat i no des de la presó.





Ha defensat que durant el temps que han estat en presons catalanes, els presos independentistes no han tingut privilegis i ha assegurat que els que els acusen d'això ho fan "des del desconeixement del que és un centre penitenciari".





Capella ha subratllat que han complert el reglament penitenciari i ha destacat que per a les autoritats no hi ha un nombre límit de visites "sempre que això no trastoqui el funcionament del centre".









PUIGDEMONT

Preguntada per una possible investidura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Capella ha afirmat que s'han de fer coses que facin avançar i no "situacions que desgastin al Parlament".





També ha descartat que el Govern convoqui eleccions després de la sentència del judici de l'1-O, perquè segons ella s'han de garantir les institucions: "Sense institucions el país no és" i ha argumentat que la situació no és de normalitat.





Pel que fa a les diferències entre els partits independentistes, Capella ha assegurat que tenen "diferents maneres de resoldre la situació" i que en situacions de no normalitat és arribar a consensos és més dificultós, en les seves paraules.





"És evident que cal buscar llocs de trobada. Al Govern ens posem d'acord sempre", ha sostingut Capella, que ha afegit que en el seu partit, ERC, hi ha facilitat de debatre i hi ha una línia directa entre el partit, el grup parlamentari i el Govern.