Víctimes de presumptes abusos a Montserrat demanen transparència

Víctimes de presumptes abusos sexuals per part de clergues s'han concentrat aquest diumenge davant el Monestir de Montserrat (Barcelona), per demanar "transparència i depuració de responsabilitats" després dels últims casos que han sortit a la llum, ha explicat el exscout Miguel Hurtado, que va fer públic recentment haver patit presumptes abusos del monjo Andreu Soler.









Hurtado ha organitzat aquesta protesta al costat del britànic Peter Saunders, que també va patir abusos i va ser membre de la comissió antipederastia del Vaticà, i el president de l'Associació Infàncies robades (AIR), Juan Cuatrecases.





Hurtado calcula que les presumptes víctimes poden ascendir a una desena, entre dues persones més que van explicar la seva situació davant mitjans i altres que han contactat amb ell a través d'una adreça de correu que va habilitar, i ha alertat que la xifra encara pot augmentar, encara que alguns no volen explicar-públicament.





"Estem disconformes amb com el Monestir està gestionant el cas", ha dit, davant del que la protesta demanarà la dimissió de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a qui Hurtado ha acusat d'encobrir els abusos i de no sortir actualment a donar explicacions .









Cuatrecases ha assegurat aquest diumenge que amb la protesta busquen "fer visible el drama de les víctimes i urgir als poders públics ia l'Església a què facin els deures", i ha reivindicat que no només hi hagi prevenció sinó també mesures d'acompanyament posterior per a les víctimes .





Ha afirmat que no volen obligar a ningú que no vulgui a comptar el cas, però ha assegurat que la seva associació busca que els que decideixin explicar-ho "tinguin una pista d'aterratge" i puguin normalitzar el procés de denúncia.





"És probable que hi hagi molts supervivents que per vergonya, culpa o por encara no hagin revelat els abusos", han sostingut els organitzadors, que asseguren que l'abat coneixia les acusacions d'aquests casos almenys des de 2000.





COMISSIÓ "REALMENT INDEPENDENT"

La protesta també demanarà que s'estableixi una comissió d'investigació "realment independent", que tingui al davant d'un jurista de prestigi, si connexions amb l'Església, amb un representant de les víctimes i que gestioni les denúncies, en lloc de fer-ho l'Abadia .





La concentració ha exigit que es faci una campanya de recerca activa de noves víctimes, així com oferir a totes les supervivents de presumptes abusos relacionats amb el monestir la possibilitat de rebre tractament psicològic, i els impulsors han cridat a que si hi ha afectats que no han comptat el cas es posin en contacte amb Hurtado al correu abusos.montserrat@gmail.com.





L'abat de Montserrat demana perdó a les presumptes víctimes d'abusos sexuals

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha demanat perdó aquest diumenge a les presumptes víctimes d'abusos sexuals en l'homilia de la missa que s'ha celebrat aquest matí al Monestir de Montserrat.





"Els meus germans de comunitat i jo mateix vam demanar humilment perdó a les víctimes, ens solidaritzem amb el seu dolor i els oferim el suport de la comunitat", ha afirmat Soler, que ha condemnat els abusos i ha reconegut saber el dolor que causen i com costa cicatritzar les ferides.





Soler ha afirmat: "Els abusos sexuals a menors per part de persones consagrades a Déu ens fan mal profundament" i ha indicat que fereixen la part més vulnerable de les víctimes i treuen la confiança que havien posat en ells.





També ha demanat perdó "a totes les persones a qui el coneixement d'aquests fets ha pogut escandalitzar o fer perdre confiança en institucions d'Església" i ha reiterat la seva condemna rotunda a qualsevol tipus d'abús a menors i la seva voluntat de transparència.





L'abat ha explicat que han creat "una comissió externa que analitzi els casos que es puguin denunciar" i ha anunciat que actuaran en conseqüència, exposaran els resultats de la recerca i seguiran el protocol establert pel Papa.





"Tenim les eines necessàries per aclarir els fets i atendre les víctimes d'una manera justa i evangèlica", ha conclòs Soler.