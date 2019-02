Apareix el cos sense vida de la profesora de Lleida

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han trobat a primera hora d'aquesta tarda un cotxe accidentat al canal de Seròs (Lleida) que seria el Volvo blanc amb matrícula 5228 CYL de la professora desapareguda la matinada de dissabte, Núria Borràs. Dins el cotxe estava el cos sense vida de la dona.





A partir, d'ara es durà a terme l'autòpsia del cos que determinarà la causa de la seva mort. Fins al moment, les primeres hipòtesis apunten que podria haver-se tractat d'un accident, ja que el cos no mostra signes de violència.





Els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i veïns voluntaris havien iniciat un dispositiu de recerca d'una professora, de 39 anys i veïna de les Borges Blanques (Lleida), que es troba desapareguda des de la matinada de divendres a dissabte.





La policia catalana ha informat aquest diumenge, que la professora va ser vista per última vegada per les seves amigues divendres a la nit quan va agafar el seu cotxe, un Volvo blanc, per tornar a casa des de la discoteca 'La Manolita' a Albatarrech (Lleida ).









El marit de la desapareguda va presentar una denúncia el dissabte a la tarda, i des de llavors s'ha organitzat un dispositiu de recerca, amb l'ajuda de l'helicòpter de Bombers de la Generalitat, agents dels Mossos, i veïns de les Borges Blanques que s'han ofert voluntàriament a ajudar.





Més dades

El senyal de triangulació del seu mòbil es perd a uns 500 metres de la sala de festes, però el vehicle encara no s'ha trobat.





La investigació se centra en els camins que van de Lleida a les Borges Blanques, on es fan diversos batudes amb la participació de voluntaris i veïns dels dos municipis.

Segons les primeres informacions, la dona desapareguda està casada i té dos fills i treballa com a mestra en un institut de Lleida.





Familiars i amics de la desapareguda han publicat un avís a les xarxes i es demana que qualsevol persona que tingui informació es posi en contacte amb els Mossos d'Esquadra o amb l'Ajuntament de les Borges Blanques.