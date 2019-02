Barcelona Activa va crear 1.022 llocs de treball a 2018, gairebé un 4% més que l'any anterior

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'eina d'intermediació laboral, Barcelona Activa, ha tancat el 2018 amb 1.022 insercions laborals, fet que suposa un increment del 3,75% sobre el 2017.





En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha informat que aquesta eina està dirigida a les empreses amb vacants ia persones en situació d'atur de la ciutat, pala qual cosa l'Ajuntament hi ha entre les ofertes i els candidats, però les empreses convoquen el format de reclutament i trien el perfil més adequat.





Barcelona Activa ha donat treball, a través dels seus canals d'intermediació laboral, a 5 persones cada dia laborable, o 7 si sumen les persones que són seleccionades per iniciar contractes en pràctiques.





A les 1.022 insercions cal afegir les 500 realitzades mitjançant convenis en pràctiques, que tenen l'objectiu de facilitar la primera experiència laboral i dotar de recursos i eines a persones que estan millorant la seva formació professional.









El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha recordat que a l'inici del mandat hi havia a Barcelona 100.000 persones a l'atur i que el 2018 es va tancar amb menys de 70.000.





"Ja fa uns mesos que la taxa d'atur torna a estar per sota del 10%", ha sostingut Pisarello que ha explicat que l'Ajuntament no té totes les competències, però ha defensat que s'estan esforçant per per reforçar aquesta tendència a la baixa de l'atur.





A més, ha defensat que no només treballen per ajudar a trobar feina, sinó que també tracten de garantir que l'ocupació sigui de qualitat: "Per això les ofertes amb les que treballem preveuen un salari d'almenys 1.000 euros i 6 mesos de durada" , ha concretat.





1.694 OFERTES

Les ofertes laborals gestionades durant 2018 han estat un total de 1.694, provinents de 1.048 empreses, i ha atès prop de 25.000 persones el 2018, a les quals ha ajudat a reorientar les seves carreres professionals i trobar feina, mitjançant formació i assessorament.

D'aquestes persones, més de 4.000 han format part de programes d'ocupació i la meitat d'elles que troben feina durant el programa o al finalitzar-lo.





La meitat de les persones inserides a través del Servei de Gestió al Talent han estat participants dels programes d'acompanyament ocupacional que l'entitat ofereix a persones de col·lectius com el de joves, persones aturades de llarga durada i majors de 40 anys.