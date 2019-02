L'Audiència Nacional revisa el processament dels jihadistes de Ripoll

L'Audiència Nacional revisa el dimecres 6 de febrer el processament dels tres jihadistes de Ripoll (Girona) en una vista per estudiar els recursos que han presentat les acusacions dels presumptes terroristes, que demanen afegir els delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa .





La vista està prevista a les 10.50 hores a la secció segona de la sala penal. El jutge Andreu va processar pels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Catalunya a Driss Oukabir, a Mohammed Houli Chemlal i Said Ben Iazza.





Els dos primers serien membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll i el tercer hauria actuat com a col·laborador.





La furgoneta que va protagonitzar l'atemptat mortal de la Rambla de Barcelona estava a nom de Oukabir, mentre que Chemlal va ser ferit en l'explosió de la casa d'Alcanar (Tarragona). Als dos se'ls acusa dels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i dipòsit d'explosius i temptativa d'estralls.





Ben Iazza hauria facilitat documentació als autors materials de l'atemptat per comprar tot el necessari per fabricar l'explosiu conegut com 'la mare de Satan' i se li imputa un delicte de col·laboració amb organització terrorista.