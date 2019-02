Els CDR tiren excrements als jutjats una altra vegada

Els CDR han tornat a dipositar excrements i escombraries a les portes de diversos jutjats catalans com a acció de protesta per criticar el sistema de justícia i per l'inici del judici als líders del procés sobiranista, previst per al 12 de febrer, segons han informat en Twitter.









Els CDR han realitzat aquests atacs a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, als jutjats de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) i al Palau de Justícia de Vinaròs (Castelló).





A més, en alguns dels edificis judicials s'han fet pintades contra la Justícia, s'ha llançat pintura groga i s'han pintat llaços grocs en les parets.





En un apunt a Twitter recollit, els CDR han explicat que aviat començarà el judici als líders del procés sobiranista al Tribunal Suprem, el 12 de febrer , i que "la sentència ja està escrita".





"Els CDR no podem normalitzar la situació", han defensat, ja que segons ells volen empresonar tot un poble després d'un judici que titllen de farsa.





Per això, avisen que, davant "aquest atemptat contra l'Estat de Dret", es mantenen ferms i mobilitzats, afegint diversos hashtag contra la justícia.









La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat "de manera rotunda i enèrgica la cadena de sabotatges a les seus judicials" que s'ha produït en una vintena de jutjats catalans la matinada d'aquest dilluns i que ha obligat a tancar algunes instal·lacions.





En un comunicat, l'alt tribunal català afirma que les accions comeses han causat "una important incidència en l'obertura dels edificis judicials, al punt d'obligar el tancament d'algunes installacions", i rebutja qualsevol acció que busqui alterar el normal funcionament de les institucions de l'Estat.





Segons el TSJC, aquestes accions han tingut "influència directa en el servei al ciutadà, per no poder ser atesos amb la dignitat que mereixen", i han lamentat els perjudicis a jutges, fiscals, lletrats i lletrades i conjunt de professionals.





La Sala de Govern ha exigit responsabilitats per aquestes actuacions, que es ja han repetit en diverses ocasions, i ha considerat que són "inacceptables en un Estat de Dret".





"Aquestes accions coordinades, que vénen repetint-se des de fa mesos, constitueixen un atac material que no altera la normalitat amb la qual els representants del poder judicial en cada partit judicial atenen i resolen els assumptes que els ciutadans els plantegen en defensa dels seus drets", han expressat.