Agressió sexual múltiple en una nau abandonada de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell es presentarà com a acusació popular en el cas de la jove de 18 anys que aquest diumenge va denunciar haver patit una agressió sexual múltiple la matinada del mateix dia en una nau abandonada del barri de Can Feu.





Així ho ha decidit la Junta de Portaveus, reunida aquest dilluns, que també ha demanat que la justícia "actuï amb contundència" davant d'aquests fets, alhora que ha condemnat de manera rotunda del que ha definit ha estat una violació.





El consistori ha justificat aquesta mesura pel seu compromís per "combatre les agressions i lluitar per una ciutat en la qual les dones se sentin segures, lliures de sexisme i de violències masclistes i lgtbifòbiques".





Així mateix ha reclamat "respecte total" per a la privacitat de la víctima i el seu entorn i ha fet una convocatòria per concentrar a les portes de l'Ajuntament és dilluns a la tarda, a partir de les 19 hores, com a mostra de repulsa.









Hi ha sis detinguts per aquesta presumpta agressió sexual, que es troben a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'espera del seu pas a disposició judicial, que segons han detallat fonts policials no serà aquest dilluns.