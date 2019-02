La Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE), ha titllat les paraules dels directors de 'Gaza', guanyadora del Goya al millor curt documental, de "discurs d'odi subvencionat que no contribueix a la pau".





"Discurs d'odi subvencionat que per a res contribueix a la pau entre Palestins i Israelians", subratlla la FCJE en un missatge a la xarxa social Twitter, en referència a les paraules pronunciades pel codirector de 'Gaza' Julio Pérez del Camp quan aquest dissabte pujar a recollir el guardó a Sevilla.









En les seves paraules d'agraïment pel premi, Pérez del Camp va denunciar "intents de censura" al seu documental, ha demanat "no legitimar a països que vulneren els drets humans" i "no ser còmplices de l'apartheid israelià" i va concloure dient: " Israel a Eurovisió, no".





Davant d'aquestes declaracions, la FCJE va retreure al codirector de 'Gaza' que "oblidés reivindicar la llibertat i drets humans a Síria (mig milió de morts), Veneçuela, Corea del Nord i la pròpia Gaza governada per Hamas".