La Caixa ha premiat amb 218.000 euros nou projectes catalans a la convocatòria 'Art for change' organitzada per l'entitat, que reconeix a entitats culturals i persones que promocionen activitats artístiques com "recursos de desenvolupament personal i inclusió social".





En un comunicat, el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat "el ferm compromís de l'entitat amb tots aquells que troben en el procés creatiu una eina efectiva de transformació social i d'empoderament de col·lectius vulnerables".





Els projectes seleccionats, en els quals participaran unes 2.000 persones en situació de vulnerabilitat, comprenen àmbits artístics tan diversos com les arts plàstiques, la dansa, el teatre, la literatura, la música i el gènere audiovisual.





Entre els premiats, es troben un espectacle teatral protagonitzat per persones amb diversitat funcional o en risc d'exclusió, un espai d'intercanvi entre persones migrants, un taller de cinema per a dones transsexuals i un projecte performatiu per promocionar la salut sexual.





El programa 'Art for change' es va crear el 2007 amb l'objectiu de fomentar la participació en processos creatius de qualsevol disciplina artística "per afavorir la col·laboració i la inclusió de tot el món".