El 10 per cent de les dones a l'inici de l'embaràs i el 7 per cent de les mares lactants estan exposades de forma activa o passiva al cànnabis, i entre el 4-5 per cent el consumeixen de forma activa a l'inici de l'embaràs, segons els resultats d'un estudi del Comitè de Salut Mediambiental en 2.400 parelles embarassades en les Unitats de Salut Mediambiental Pediàtrica de de la Regió de Múrcia (1800 parelles) i Catalunya (616 parelles).





Aquestes dades, segons els doctors Juan Antonio Ortega i Ferran Campillo López, membres del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), són "extrapolables a tot Espanya i constitueixen una crisi silenciosa per al cervell en desenvolupament".





El cànnabis és, després de l'alcohol i el tabac, la substància tòxica més consumida per les parelles embarassades i les mares lactants a Espanya.





El doctor Ortega, expert en salut mediambiental indica que, igual que amb l'alcohol, el consum de la parella té "una correlació important i significativa en el consum de la dona embarassada". Per això, subratlla com a clau el paper modèlic dels pares i les parelles, "el que permet albirar la necessitat d'un acostament a ells com a part important de l'embaràs pel que fa a la prevenció dels riscos mediambientals".





Les evidències científiques han demostrat que l'exposició al cànnabis durant l'embaràs i la lactància afecta negativament la salut infantil i juvenil, ja que "hi ha una especial vulnerabilitat del sistema nerviós durant l'etapa prenatal i postnatal a l'acció del cànnabis", apunta Ortega. Això es deu al fet que aquesta substància travessa fàcilment la placenta i la llet materna, aconseguint els receptors cannabinoides del cervell fetal i infantil, i induint canvis en l'expressió gènica i en els nivells dels neurotransmissors.





"La nostra preocupació ve derivada del fet que el consum i elevada exposició al cànnabis ha romàs estable en els últims anys. Molts adults en edat reproductiva no són conscients d'aquests riscos, per això hem d'insistir que els efectes són reversibles si no hi ha exposició durant els tres mesos previs a la concepció", assenyala.





'FULL VERD'





Sota el títol 'Una crisi silenciosa per al cervell en desenvolupament', l'AEP, a través del seu Comitè de Salut Mediambiental, ha elaborat un material divulgatiu adreçat a futurs pares, mares lactants i professionals sanitaris amb el qual pretén fer visible i intervenir en els nens en risc per exposició al cànnabis.





Amb l'objectiu d'informar i prevenir els efectes nocius que aquesta substància provoca, l'AEP, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, estimularà la formació dels pediatres i infermers pediàtrics en l'ús de la 'fulla verda en l'embaràs i lactància', una eina clínica que inclou preguntes bàsiques que exploren diferents exposicions: comunitàries (barris i escoles), domèstiques, ocupacionals parentals i hàbits de vida, inclòs drogues legals i il·legals.