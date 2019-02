L'Hospital Quirónsalud incorpora les ulleres de realitat virtual en pacients oncològics

Millorar el benestar del pacient durant les sessions de quimioteràpia i disminuir l’estrès emocional associat al tractament oncològic ja és possible gràcies a les noves tecnologies.





Com a prova d’això, l’IOB Institute of Oncology – Hospital Quirónsalud Barcelona ha incorporat juntament amb WakeUp&Smile, una plataforma intel•ligent de continguts audiovisuals i de realitat virtual dissenyada per a hospitals, l’ús d’ulleres virtuals perquè els pacients es relaxin i s’evadeixin vivint diferents experiències i facin més passadora la seva estada mentre reben tractament a l’Hospital de Dia.





Aquesta tecnologia, que s’ofereix de manera gratuïta, permet crear experiències immersives i continguts interactius d’alta qualitat perquè els pacients puguin viatjar i viure infinites sensacions des del mateix hospital.





En aquest sentit, el doctor José Manuel Pérez, director mèdic de l’IOB Institute of Oncology Barcelona, explica que "el nostre principal objectiu no és només curar el càncer mitjançant un maneig multidisciplinari d’aquesta malaltia, la implementació de les tècniques diagnòstiques més innovadores i l’ús de tractaments oncològics més avançats, sinó que també pretenem preservar, de la manera més intacta possible, la qualitat de vida dels nostres pacients".





Per aquest motiu, continua Manuel Pérez, "des de l’IOB Institute of Oncology s’estan posant tots els mitjans necessaris perquè aquest desig es converteixi en realitat. La plataforma WakeUp&Smile fa molt més amè el temps que passen els nostres pacients a l’Hospital de Dia, aportant-los experiències sensorials agradables que els ajuden a millorar la qualitat de vida i la tolerància als tractaments".





Durant els mesos previs a la incorporació de les ulleres virtuals es va oferir als pacients l’oportunitat de provar-les amb la finalitat de conèixer quina impressió els feia, i els resultats obtinguts han estat molt positius: el 81% han aconseguit reduir l’ansietat i s’han relaxat, mentre que el 84% diuen que s’han evadit durant l’experiència.





L’ús de la realitat virtual als hospitals no és una cosa inèdita. De fet, al voltant del 30% dels hospitals dels Estats Units ja utilitzen aquesta tecnologia per millorar l’estada del pacient.





ÚS FÀCIL I RÀPID





La plataforma WakeUp&Smile funciona de forma automàtica a través de targetes NFC i està dissenyada perquè tingui un ús fàcil i ràpid per al personal sanitari.





Els continguts són exclusius i cada pack disposa de més de 200 hores de contingut 360° d’alta qualitat que inclou des de relaxació a viatges per tot el món, art i esports.





El pacient, abans de començar l’experiència, escull el contingut que desitja veure i, a continuació, l’equip sanitari ajudarà el pacient a posar-se les ulleres i els auriculars i activarà les targetes NFC seleccionades pel pacient. El pack consisteix en un maletí que inclou les ulleres de realitat virtual, el dispositiu mòbil, els auriculars, targetes NFC i un kit d’higiene.





A més, WakeUp&Smile ha estat guardonat amb el Premi Especial del Jurat i el tercer premi de la categoria “Salut i Innovació” als BrandExperienceAwards 2018 de París, una de les trobades més destacades del sector de les noves tecnologies.