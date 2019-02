Mor Matti Nykänen, llegenda olímpica dels salts d'esquí

Ha mort Matti Nykänen, campió olímpic en salts d'esquí i una de les figures esportives més conegudes (i polèmiques) de Finlàndia.





Segons ha informat la Federació Internacional d'Esquí (FIS), Nykänen ha mort després de lluita personal "contra els seus problemes amb l'alcohol".





El finlandès va ser un dels millors saltadors de la història, com va quedar demostrat en els set campionats del món que va guanyar entre 1982 i 1987, així com en la medalla de plata que va obtenir a Sarajevo 1984 i en Calvary 1988. Va arribar a acumular 49 victòries en Copes Mundials en la categoria de salt d'esquí.





Després de la seva retirada el 1990, Nykänen va començar a aparèixer a la premsa no pels seus salts, sinó per les seves relacions amoroses que, l'any 2004, li van conduir a la presó després d'una condemna per maltractaments. Va ser condemnat de nou el 2010 a 16 mesos de presó.





L'any 2003 va publicar la seva autobiografia, i tres anys més tard veia la llum un biopic sobre els seus èxits esportius i la seva tempestuosa vida personal. Amb la seva mort, Finlàndia plora la pèrdua d'un dels seus esportistes més admirats i polèmics.