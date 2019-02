Ningú podrà negar que Joan Josep Nuet no és un home fidel al partit. El diputat de Catalunya a Comú ha assegurat que s'ha sentit "acompanyat en tot moment" pels comuns en la seva causa judicial, malgrat que aquests han declinat costejar la defensa legal del polític.





Ho ha dit en una roda de premsa, acompanyat de la diputada del seu grup Elisenda Alamany i per la presidenta de la Fundació L'Alternativa, Adelina Escandell, per presentar la seva campanya de recaptació de fons per afrontar la causa judicial oberta contra al Tribunal superior de Justícia de Catalunya.





Nuet està encausat com a membre de la Mesa del Parlament que va permetre incoar el debat parlamentari sobre les lleis de desconnexió, malgrat les advertències del Tribunal Constitucional que suposava anar en contra de les seves resolucions.





Per aquests fets, Joan Josep Nuet s'enfronta a 30.000€ de multa i gairebé dos anys d'inhabilitació per un delicte de desobediència.





UNA COL·LECTA PER PAGAR-SE L'ADVOCAT





Preguntat per si els comuns van rebutjar donar-li suport econòmic i polític, Nuet ha respost: "En absolut. Em sento acompanyat pel conjunt del grup parlamentari dels comuns. Sempre m'han donat suport en totes les decisions del Parlament".





Amb tot, fins ara ha estat EUiA la qual ha pagat als seus advocats durant el lapse de temps (més d'un any) que porta obert el cas. És més: durant la roda de premsa, Nuet ha dit que en cas que sigui condemnat, acudirà a la Caixa de Solidaritat independentista per sufragar la multa.





Tot sembla indicar que la direcció dels comuns ha preferit mantenir un perfil baix per no vincular excessivament amb l'independentisme a menys de quatre mesos per a les eleccions municipals.





Malgrat que aquest espai polític ha donat mostres de suport als polítics presos, no volen donar passos que els vinculin de forma estreta amb la reclamació de l'autodeterminació i les jornades de l'1-O, on ja es va mostrar la fractura interna entre el grup representat per Albano Dante i Àngels Martínez i el grup de Lluís Rabell i Joan Coscubiela.





D'aquí que hagin decidit no pagar-li la defensa i que Noelia Bail, secretària general de Podem a Catalunya, ni ningú de l'entorn de Colau a l'Ajuntament, hagin donat suport a Nuet en la seva roda de premsa. No obstant això, a l'acte han acudit els diputats del seu grup Jèssica Albiach, David Cid i Yolanda López, així com les diputades d'ECP al Congrés Sònia Farré i Marta Sibina; el coordinador dels comuns, Ramon Arnabat, i el portaveu Joan Mena.