Sònia Recasens abandona la política després de 20 anys a l'Ajuntament de Barcelona

La regidora del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona Sònia Recasens ha anunciat aquest dimarts que s'aparta de la política, després de gairebé 20 anys com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona, al qual va entrar com a regidor el 1999, encara que abans ja va ser assessora del llavors grup municipal de CiU.









La que va ser tinent d'alcalde d'Economia en el passat mandat ha explicat que va prendre aquesta decisió fa ja un any i que ara afronta reptes de futur en l'àmbit privat -que encara no té concretados-, des del qual també es pot "treballar per la ciutat ", ha dit en una trobada amb periodistes.





Ha expressat la seva total confiança i suport a l'alcaldable i també extinent d'alcalde pres, Joaquim Forn, al qual ha visitat a la presó en diverses ocasions, i ha sostingut que la ciutat necessita un executiu fort i que el també exconseller compta amb una "experiència demostrada".





Recasens -que militava a la dissolta Unió- acabarà el mandat, durant el qual seguirà defensant que una de les fortaleses de Barcelona és la seva solvència econòmica, pel que ha advertit: "No hi pot haver progressos social ni econòmic sense aquesta solvència".





Ha destacat el paper de les dones en la política i la necessitat que puguin trobar camins per liderar-la malgrat les dificultats -especialment per a la conciliació familiar-, i ha defensat: "La societat i la política necessiten que la mirada femenina estigui al capdavant".