Intersindical-CSC ajorna del 7 al 21 de febrer la vaga general

La Intersindical-CSC ha decidit aquest dimarts en una reunió posposar al 21 de febrer la vaga prevista per a aquest dijous "per garantir un major èxit i mobilització massiva".





En un comunicat, el sindicat ha assenyalat estar molt satisfet amb la resposta de la gent que ha estat treballant per la vaga general: "Us agraïm enormement l'esforç".





"Però recollim la demanda de part de l'afiliació, de seccions sindicals i d'agents socials d'aconseguir una vaga massiva i que s'insereixi en un context de mobilitzacions per a tots els drets i llibertats", afegeix.





En un apunt a Twitter del sindicat, assenyala que continua treballant per fer de la vaga l'eina més potent de la classe treballadora: "Us animem a treballar per a la #GranHuelgaGeneral que farem el dia 21F amb més força encara".





Els objectius de la vaga són reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals i la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i parades pel Tribunal Constitucional, ha informat el sindicat en un comunicat.









La convocatòria també busca reivindicar la plena igualtat de gènere en els centres de treball i l'avanç cap a un model de funció pública de qualitat i amb condicions laborals dignes, entre altres qüestions.





La nova data coincideix amb la vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada convocada per Metges de Catalunya (MC) a mitjans de gener per als dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer.





Els metges reclamen millores assistencials, laborals i retributives, que volen negociar amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les patronals del sector després de no aconseguir-ho en la setmana de vaga que van fer al novembre.