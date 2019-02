El PSOE s'obre a una taula estatal de partits sobre Catalunya amb un coordinador

El PSOE ha obert aquest dimarts la porta a la creació d'una taula de partits d'àmbit estatal per intentar vehicular una proposta política al conflicte existent amb l'independentisme català, tot i que desvincula aquesta iniciativa de les negociacions per salvar el primer examen del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) al Congrés.









En roda de premsa a la cambra baixa, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, no ha descartat que pogués haver-hi un acord al voltant d'aquesta taula de partits, que els independentistes exigeixen que sigui amb participació de forces d'àmbit estatal, mentre que el Executiu defensava exclusivament una taula de partits catalans.





"Si hi hagués un acord sobre una taula de partits a nivell nacional, sobre un coordinador o el que fora d'aquesta taula de partits es faria saber", ha assenyalat Lastra, precisant que a dia d'avui "no hi ha res a sobre de la taula" .





"En les pròximes hores, en els propers dies podran preguntar als membres del Govern, també a ERC i el PDeCAT", ha afegit.





Això sí, Lastra ha reconegut que el anunci d'ERC que presentarà una esmena a la totalitat va arribar al Govern de manera "inesperada" just quan les converses entre la vicepresidenta Carmen Calvo i el vicepresident català Peré Aragonès i la consellera Elsa Artadi anaven "avançant "encara" amb totes les dificultats ".