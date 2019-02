El president del Govern central, Pedro Sánchez, publicarà un llibre titulat "Manual de resistencia", que estarà a la venda a les llibreries el proper 19 de febrer, segons la nota de premsa enviada per l'Editorial Península.





Segons aquesta editorial, es tracta de la "primera vegada en la història de la democràcia espanyola" que "un president publica un llibre durant el seu mandat, només mig any després d'haver accedit al càrrec".





Segons Moncloa, el llibre va ser escrit en la seva major part abans d'arribar a ser president del Govern central i ara ha estat actualitzat en algunes parts.





A la nota de premsa de Península es destaca que els llocs comuns de la vida política han estat enderrocats per Pedro Sánchez i esmenta, en aquest sentit, algunes màximes que no s'han complert en aquest cas com: "Mai una moció de censura ha triomfat a Espanya"; "És impossible guanyar-li unes primàries a l'aparell d'un partit"; "Aquí ningú dimiteix per ser fidel a la seva paraula".





Afegeixen que en aquestes pàgines, "entremesclades de reflexions polítiques, acció, traïcions i coratge, el lector descobrirà, a més, el costat més desconegut del president del Govern".