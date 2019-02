El Govern col·loca a Jordi Matas al capdavant del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO)

El Govern ha nomenat aquest dimarts a Jordi Matas Dalmases (Barcelona, 1962) nou president del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, ha informat la portaveu, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Matas és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB); en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i és catedràtic de Ciència Política per la UB, universitat en la qual ha tingut diverses responsabilitats com la de vicerector.





El nou president del Consell Rector del CEO va ser designat pel Parlament a l'octubre de 2017 com a president de la Sindicatura Electoral de Catalunya, un òrgan creat per la Llei del Referèndum que la Cambra va aprovar aquest mateix mes i va ser suspesa pel Tribunal Constitucional (TC ).





UNA ACUSACIÓ PENDENT





Aquella sindicatura electoral va cessar en la seva activitat quan el TC els va advertir amb multes si seguia amb la seva activitat, i contra Matas i els altres quatre síndics que constituïen l'òrgan pesa actualment una petició de la Fiscalia de dos anys de presó per presumpta usurpació de funcions i desobediència.





Els cincs síndics es van reunir al novembre de l'any passat amb Torra per rebre el suport del president de la Generalitat, i el mateix Matas va reivindicar que van ser escollits per a la sindicatura perquè "hi havia una voluntat majoritària del poble de Catalunya, de la majoria del Parlament i una voluntat governamental "per celebrar l'1-O.