Metges de Catalunya acorda amb les patronals els serveis mínims de la vaga de febrer

Metges de Catalunya (MC) i representants de les patronals Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces) han realitzat aquest dimarts la primera reunió de mediació fixada per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies amb motiu de la convocatòria de vaga de facultatius de la concertada entre el 18 i 22 de febrer.

La trobada és el punt de partida amb l'objectiu d'arribar a un pacte per desconvocar la vaga, i el sindicat i les patronals han acordat un intercanvi de documents sobre les reivindicacions professionals, laborals i retributives dels facultatius de la xarxa concertada per continuar amb les negociacions el proper 11 de febrer, ha informat MC en un comunicat.





Malgrat que les posicions "encara estan molt allunyades", MC ha considerat positiu que els representants empresarials hagin mostrat la seva voluntat de negociar i intentar arribar a un acord.





L'organització ha reiterat que, per la seva banda, posarà tot de la seva part per fer possible un acord, ja que el pitjor escenari per al sistema sanitari i la ciutadania és el d'"un conflicte enquistat amb mobilitzacions sostingudes en el temps".





SERVEIS MÍNIMS





A instàncies dels mediadors, les dues parts han acordat fixar els mateixos serveis mínims que en la vaga de novembre.





D'aquesta manera, les urgències funcionaran al 100% durant els cinc dies de vaga, igual que les unitats especials, i s'ha d'atenir l'activitat quirúrgica inajornable i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia urgents i de necessitat vital.





La resta de serveis es prestaran amb el 25% de la plantilla els primers dos dies de vaga i amb el 33% a partir del tercer dia d'aturada.